Toni Morrison modtog i 1993 som den første sorte kvinde Nobelprisen i litteratur. Hun er mandag død - 88 år.

Den amerikanske forfatterlegende Toni Morrison er død - 88 år.

Det oplyser udgiveren Alfred A. Knopf ifølge nyhedsbureauet AP. Morrison døde mandag aften i New York på Montefiore Medical Center.

Morrison modtog i 1993 den prestigefulde Nobelpris i litteratur. Det gjorde hun som den første sorte kvinde nogensinde.

Toni Morrisons bog "Elskede" sikrede hende i 1987 en Pulitzer-pris for fiktion. Det er historien om en slavemors drab på sit barn for at spare det for en tilværelse som slave.

/ritzau/AP