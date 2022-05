Nancy Crampton-Brophy burde om nogen have vidst, hvad den yderste konsekvens kunne blive.

For den amerikanske forfatter er blevet dømt skyldig for at have begået en forbrydelse, hun ellers indgående har skrevet om flere gange: Mordet på sin mand.

Det skete ifølge CNN tidligere i denne uge i staten Oregon.

I forbindelse med retssagen er det kommet frem, at Nancy Crampton-Brophy så sent som i 2011 skrev et essay med titlen 'Sådan slår du din mand ihjel' på sin blog. Heri lød det blandt andet:

»Hvis mordet skal sætte mig fri, har jeg absolut ikke lyst til at tilbringe nogen tid i fængsel,« lød det:

»Og lad mig sige det tydeligt: Jeg kan ikke lide heldragter, og orange er ikke min farve.«

Men med en dom på minimum 25 års fængsel, kan den 71-årige forfatter nu se frem til netop at tilbringe sandsynligvis resten af sit liv i den karakteristiske fangedragt.

Det var en tidlig morgen i begyndelsen af juni 2018, at Daniel Brophy blev skudt kort efter at være ankommet til sin arbejdsplads, Oregon Culinary Institute, hvor han arbejde som kok.

Nancy Crampton Brophy i retten, hvor hun erklærede sig uskyldig. Foto: Dave Killen Vis mere Nancy Crampton Brophy i retten, hvor hun erklærede sig uskyldig. Foto: Dave Killen

Han blev skudt to gange – en gang i ryggen og en gang i brystet – og blev fundet af eleverne, da de ankom til klassen.

Et par måneder senere blev Nancy Crampton-Brophy anholdt.

Overvågningskameraer viste, at hendes bil befandt sig i området på mordtidspunktet, og det viste sig desuden, at hun forinden havde købt to håndvåben, et registreret og et uregistreret.

I retten argumenterede anklagemyndigheden for, at ingen andre end Nancy Crampton-Brophy havde et motiv til at slå Daniel Brophy ihjel.

Og motivet skulle være økonomisk.

For selv om den mangeårige forfatter selv udgav sine egne bøger, var der ikke just tale om kommercielle succeser, og parret manglede penge. Med ægtemandens livsforsikring ville Nancy Crampton-Brophy få lige knap 1,5 millioner dollar (omkring ti millioner kroner) udbetalt.

»Det fungerede ikke for Nancy. Og det handlede ikke bare om pengene. Det handlede om den livsstil, som Dan ikke kunne give hende,« som anklageren sagde i retten.

Her erklærede Nancy Crampton-Brophy sig omvendt uskyldig og sagde, at hun havde befundet sig i nærheden af mandens arbejdsplads ved et tilfælde, og at hun havde købt pistolerne af en særlig grund.

»Det var i forbindelse med mit forfatterskab. Det var ikke for at slå min mand ihjel,« sagde hun.

Men dømt blev hun.

Ifølge CNN viste Nancy Crampton-Brophy ingen følelser, da dommen blev afsagt – men hun vidste jo muligvis også allerede, hvordan historien ville ende.