Præsident Vladimir Putin er en overlever. Samtidig har han sat sit liv på spil, og snart er det ved at være slut.

Sådan har meldingen efterhånden flere gange lydt, men denne gang kommer påstanden fra Aage Borchgrevink.

Han er forfatter og menneskerettigshedsforkæmper for den norske Helsinki-komité og præsenterer i efteråret en bog, der giver et portræt af Putin. Det skriver Dagbladet.

Han forklarer, at historien om Putins liv nemlig på mange måder er en hemmelighed – og det at Putin er vokset op som krigsbarn, tydeligvis har påvirket ham.

»Det er interessant at se, at beskrivelser og historier om ham og hans familie bekræftes af meget få uafhængige kilder. Det fortæller mig, at hans historie er så vigtig, at det er et statsligt anliggende,« fortæller han.

Samtidig understreger han, at det er den vigtigste historie i Europa at få fortalt, fordi den er et eksempel på, hvor hurtigt det kan gå fra demokrati til diktatur.

Derudover påpeger han vigtigheden i, at billedet af Putin har brug for at blive nuanceret.

For under sit første præsidentskab var Putin populær – også blandt vestlige politikere – og formåede at forene landet.

Men populariteten er ikke ligefrem på sit højeste i øjeblikket. Tværtimod.

Putin er, ifølge Borchgrevink, nemlig blevet høj på sin egen propaganda.

Men modsat »virker han mere desorienteret end før,« i sin adfærd og med det, han siger.

Putin har nemlig altid været en krigsleder, hvor han tidligere havde en evne til at give efter og finde alternative løsninger i stedet for bare at være autoritær.

Den fleksibilitet ser nu ud til at være væk, påpeger han efter at have været en tur til Ukraine.

Og netop det får blandt andet Aage Borchgrevink til at tænke, at krigen i Ukraine kan blive begyndelsen på enden for Vladimir Putin, der har sat hele sit liv på spil med denne krig.

Her henviser han særligt til, at de efterhånden mange sanktioner mod Rusland kan blive enden på hans politiske eksistens.

Det skyldes, at omkostningerne økonomisk, politisk og i livsform bliver for høje til, at eliten og russerne kan acceptere det.