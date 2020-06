Forfatteren Thomas Petterson udgav i 2018 en bog, hvor han udpegede Stig Engström som Olof Palmes drabsmand.

I bogen "Den osannolika morderen" pegede forfatteren Thomas Petterson i 2018 på Stig Engström, der også er kendt som Skandiamanden, som Olof Palmes drabsmand.

Bogen udkom, efter at Petterson havde arbejdet med sagen i 12 år og var overbevist om, at Engström stod bag et af vor tids mest omtalte drabssager.

Petterson interviewede vidner, gravede i efterforskningsmaterialet og havde også kontinuerlig kontakt med Palme-gruppen i politiet.

Den første e-mail, jeg skrev, var til efterforskningsleder Stig Edqvist i 2011. Derefter havde jeg kontakt med hans efterfølger, Dag Andersson, og så til den nuværende chef, Dag Melander, og Krister Peterson, siger forfatteren til SVT.

Jeg blev afhørt i september 2017, og i den forbindelse forklarede politiet, at de nu ville efterforske Skandiamanden ordentligt. For mig var det som om, mit mål var nået. Det har været en lang proces med meget research, som havde til formål at få rettet efterforskningen mod Skandiamannen, siger Petterson.

Pettersons bog blev i 2018 belønnet med Guldspaden, Sveriges højeste udmærkelse til undersøgende journalister.

Onsdag blev det klart, at Palme-efterforskerne er kommet frem til samme konklusion som forfatteren. Det var Engström, som dræbte den svenske statsminister i 1986.

Stig Engström var på stedet da Olof Palme blev skudt og dræbt, og han deltog som vidne i drabsefterforskningen fra dag ét. Men han blev aldrig selv efterforsket som den mulige gerningsmand.

I løbet af sin efterforskning fandt Thomas Pettersson det, som ingen tidligere havde set: Engströms had til Palme samt at han havde skydeerfaringer og tilgang til samme slags våben, som Palme blev skudt med.

/ritzau/