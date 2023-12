Det er angiveligt ikke meget, offentligheden har set til den tidligere førstedame Melania Trump den seneste tid.

Og det bliver også bemærket af naboer til Mar-a-Lago, Melania og Donald Trumps ejendom og klub i Florida.

Faktisk så meget, at naboerne er begyndt at undre sig. Det siger forfatter og tidligere klubmedlem i Mar-a-Lago, Laurence Leamer, til The Telegraph.

»Ingen ved, hvor hun er. Det er som et mysterium. Der bliver i hvert fald talt om det.«

Melania Trump var USAs førstedame fra 2017 til 2021. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Melania Trump var USAs førstedame fra 2017 til 2021. Foto: Olivier Douliery/AFP/Ritzau Scanpix

»Hun forlader sjældent Mar-a-Lago. Det er et isoleret liv, de har på det sted,« siger han videre.

Laurence Leamer er tidligere blevet udelukket på livstid fra Mar-a-Lago af Donald Trump. Det skyldes Leamers bog og reportage om stedet fra 2019.

Forfatteren fortæller dog, at han stadig har mange venner samt kontakt med medlemmer. Og det er altså herfra, at han hævder at have sine informationer fra.

Naboerne skulle efter sigende undre sig særligt meget, da Melania Trumps nuværende færden er en skærende kontrast til tidligere. Før hendes mand blev præsident i 2017, blev hun ofte set af naboer i offentligheden, siger Laurence Leamer.

Samtidig går Donald Trump atter efter at blive præsident, ligesom han har flere retssager hængende over hovedet.

Af begge årsager ses han ofte offentligt. Men i mange tilfælde altså uden sin hustru.

Ifølge The Telegraph er Melania Trumps begrænsede optræden også noget, som Trump-rivaler har bidt mærke i.

I den Trump-kritiske stat Iowa blev der tidligere på året delt løbesedler ud med et billede af Melania Trump, hvortil teksten 'savnet' og 'har du set denne kvinde?' stod skrevet. Telefonnummeret til Mar-a-Lago sikkerhedskontor var også på sedlen, skriver The Telegraph.

Melania Trump har dog inden for en måned vist sig offentligt to gange ved større arrangementer.

Først da den tidligere amerikanske førstedame Rosalynn Carter blev begravet i november og senest 18. december, da hun i Washington D.C. holdt en tale for 25 nye amerikanske statsborgere i National Archives.