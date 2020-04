Sygdom er for svage mennesker.

Efter den devise har Storbritanniens premierminister Boris Johnson indtil videre levet sit liv i 55 år.

Sund, stærk og rask.

Men siden 27. marts, hvor han blev testet positiv for coronavirus - som den første statsleder i verden - har også han måttet sande, at sygdom er hver mands herre.

Boris Johnson fotograferet foran Downing Street i London 25. marts. Foto: Hannah Mckay Vis mere Boris Johnson fotograferet foran Downing Street i London 25. marts. Foto: Hannah Mckay

»Han har en mærkelig holdning til sygdom. Han var intolerant overfor alle, som var syge. Indtil nu har han været meget robust. Han har ikke været syg før nu, og det her må være et stort chok for ham. Hans syn på verden er, at sygdom er for svage mennesker.«

Sådan siger forfatter og journalist Sonia Purnell til den britiske avis Daily Telegraph. Hun arbejdede sammen med Johnson på avisens Bruxelles-redaktion i 1990'erne og har skrevet biografien 'Just Boris: A Tale of Blond Ambition' i 2012.

Da premierministeren søndag blev indlagt på St. Thomas’ Hospital i London hed det sig, at Boris Johnson skulle have foretaget en række prøver, og at indlæggelsen skete for at forebygge, at statslederens tilstand blev værre.

Mandag aften kom det så frem, at Johnson var blevet flyttet til hospitalets intensive afdeling, fordi han havde problemer med at trække vejret.

Det er her på St Thomas' hospital i det centrale London, at Boris Johnson i øjeblikket ligger på intensiv. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Det er her på St Thomas' hospital i det centrale London, at Boris Johnson i øjeblikket ligger på intensiv. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Premierministeren var ved bevidsthed og ikke lagt i respirator, hed det.

Nu spekulerer de britiske medier i, hvor syg landets premierminister i virkeligheden er og ikke mindst, om regeringen forsøger at skjule, hvor alvorlig situationen rent faktisk er.

»Der er ikke nogen tvivl om, at denne udvikling betyder, at Boris Johnson er ekstrem syg,« siger Derek Hill, professor i billeddiagnostik ved University College London til Reuters.

Premiereministeren selv har dog gentagne gange i sit sygdomsforløb forsikret sine landsmænd om, at han har det godt, og at han fortsat er i stand til at lede landet og holde daglige, digitale krisemøder med sin stab og sine regeringskolleger - på trods af, at han har hostet kraftigt og haft høj feber.

Downing Street nummer 10 fotograferet mandag aften, da det kom frem, at Boris Johnson var indlagt på intensiv. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Downing Street nummer 10 fotograferet mandag aften, da det kom frem, at Boris Johnson var indlagt på intensiv. Foto: HENRY NICHOLLS

I weekenden måtte han dog - stærkt svækket - bøje sig for lægens ordre og lade sig indlægge på St Thomas Hospital i London.

Mandag aften kom det som et chok for briterne at høre, at deres leder var blevet indlagt på intensiv.

Ifølge flere medier modtager premierministeren behandling med ilt.

Mandag - før han blev overført til intensiv - skrev Boris Johnson dog selv på twitter, at han er ved godt mod.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe. — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

»I går aftes drog jeg, efter råd fra min læge, på sygehuset for at få taget nogle rutinemæssige test, da jeg stadig har symptomer på coronavirus. Jeg er ved godt mod, er i kontakt med mine samarbejdspartnere, og sammen kæmper vi mod dennee virus og for at holde alle trygge,« skrev han.

Udenrigsminister Dominic Raab vikarierer på premierministerposten, så længe Johnson er indlagt.

Udviklingen af Johnsons sygdom kommer ikke bare bag på premierministeren selv. Også resten af regeringen er overrasket over at høre, at han er kommet på intensiv.

Ifølge stabschef Michael Gove blev regeringen først orienteret om premierministerens tilstand en time efter, at han var overflyttet til intensiv.

Boris Johnson fotograferet i Downing Street 3. april, hvor han gav en status på sin situation. Vis mere Boris Johnson fotograferet i Downing Street 3. april, hvor han gav en status på sin situation.

Gove siger til Daily Mail, at det er 'skræmmende', at Johnson nu ligger på intensiv, og han fortæller også, at ministrene 'beder for', at han kommer sig hurtigt.

Boris Johnson bor normalt sammen med sin kæresten, den 32-årige Carrie Symonds, der er gravid med parrets første barn.

Hun har selv haft symptomer på coronavirus, men er ikke blevet testet for smitten.

Ifølge britiske medier er parret midlertidig flyttet hver til sit på grund af sygdommen, og på grund af smitterisikoen kan Carrie Symonds ikke være hos Johnsons side, mens han kæmper for sit helbred.