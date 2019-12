Lindsay de Feliz forlod sit ægteskab og sin luksuriuøse tilværelse i London og skabte sig en ny tilværelse som dykkerinstruktør under varmere himmelstrøg.

Hendes selvbiografiske bog 'What about your saucepans' er en bestseller på Amazon.com, men nu tilføjes der et sidste grumt kapitel til hendes farverige livshistorie.

Fredag blev den 50-årige bestseller-forfatter fundet død under stærkt mistænkelige omstændigheder nær sit hjem i byen Moncion på Den Dominikanske Republik.

Politiet har indledt en drabsefterforskning, og flere personer er ifølge Daily Mail blevet anholdt, heriblandt Lindsay de Feliz' 50-årige ægtemand og hendes 29-årige stedsøn.

Lindsay de Feliz er forfatter til to bøger, hvor hun fortæller om, hvordan hun forlod sin trygge tilværelse i England til fordel for et dramatisk liv på den fattige paradisø i Caribien.

For næsten 20 år siden forlod hun et job som marketingdirektør i et finansselskab for at forfølge sin drøm om et liv som dykkerinstruktør.

På Den Dominikanske Republik blev hun gift med en lokal mand, men hendes drømme brast i 2006, da hun under et røveri blev skudt i halsen.

Livsfarligt såret blev hun lagt bag på en motorcykel og hastet på hospitalet, hvor lægerne reddede hendes liv.

Derefter indledte hun en karriere som forfatter, og hendes bøger er blevet solgt i mange tusinde eksemplarer.

På baggrund af succesen indledte hendes mand en politisk karriere på øen, men på grund af korruption og magtintriger måtte parret flygte langt op i bjergene, hvor de levede et stilfærdigt og landligt liv på en lille landejendom.

På sociale medier beskriver hun sig selv som forfatter, blogger og oversætter. Hun blev sidst set i live tirsdag klokken 15:30, hvor hun steg af bussen ud for sit hjem.

Under en eftersøgning med hunde blev hun fundet begravet under et tyndt lag muld i en skov nær hendes hjem. Ifølge lokale medier viser liget tegn på strangulering. Hun var viklet ind i poser, der bruges til hundefoder, og et gult lag, hvorefter hun var begravet under en meter nede i jorden.