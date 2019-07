På trods af eskaleringen af balladen i Hongkong vurderer Mette Holm, at kineserne ikke vil gribe direkte ind.

Urolighederne i Hongkong nåede nye højder mandag, da demonstranter smadrede ruder og døre og trængte ind i parlamentsbygningen.

Det skete på 22-årsdagen for Storbritanniens overdragelse af havnebyen til det kinesiske styre, som ifølge forfatter og journalist Mette Holm ikke kan se med milde øjne på balladen.

- Der er ingen samfund, der kan tåle, at demonstranter indtager en parlamentsbygning, også selv om det kun er symbolsk.

- Så nogen vil skulle bøde for det her, og selvfølgelig vil der blive reageret.

- Men indledningsvis tror jeg, at kineserne vil lade det være op til Hongkong at gøre det, siger hun.

Mette Holm har selv boet i Hongkong i mange år og vurderer, at urolighederne er blandt de voldsomste i perioden efter magtovertagelsen.

For nogle dage siden forsøgte demonstranter således at indtage byens politihovedkvarter.

- Der har altid været en reaktion af en art på årsdagen for magtovertagelsen, men aldrig så voldsomt som det her. Det kommer til gengæld også i kølvandet på en række begivenheder, som nok har fået det til at eskalere, siger forfatteren.

Hun henviser blandt andet til det lovforslag, der skulle gøre det muligt for Kina at få udleveret mistænkte fra Hongkong.

Det affødte store protester over initiativtageren Carrie Lam, der er byens øverste leder. Hun har senere måttet beklage udspillet, som er blevet udskudt på ubestemt tid.

- Carrie Lam har tacklet udleveringslovforslaget virkeligt dårligt, og hun har ikke rigtigt formået at få løst situationen.

- Derfor kan hun også komme i spil, når man skal prøve at få det her til at falde ned igen, siger Mette Holm.

Sent mandag aften lokal tid udsendte Hongkongs politi en opfordring til de demonstrerende om at forlade parlamentsbygningen og truede med at bruge "passende styrke", hvis ikke det skete.

/ritzau/