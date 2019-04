Melania og Donald Trump elsker at hygge sig under fire øjne. Og over et måltid på familiens luksushotel Mar-a-Lago i Florida kan den amerikanske præsident og hans tredie kone snakke og grine sammen i timevis.

»Hvor mange ægtefæller, der har kendt hinanden i over tyve år kan prale af den slags. De elsker tydeligvis hinandens selskab.«

Sådan siger Laurence Leamer, der netop har udgivet bogen 'Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump's Presidential Palace.'

Ligesom præsidentparret tilbringer forfatteren en stor del af året i det sydlige Florida.

Og han har fulgt Donald Trump i årtier - fra lang tid før den excentriske ejendomsmilliardær og realitystjerne blev USAs 45. præsident.

»De sidder altid ved deres eget bord, der har plads til fire personer. Fra tid til anden kommer gamle venner og gæster fordi og hilser på. Men middagstid er somregel Donald- og Melania-tid. Og de foretrækker tydelivis blot at være sig selv,« fortæller Laurence Leamer i et interview med CNN.

Mar-a-Lago var et af de første steder, Donald Trump i 1998 inviterede sin nye kæreste, den daværende Melania Knauss og luksushoteller blev ifølge bogen hurtigt ét af Malenias favoritsteder 'i hele verden'.

I dag tilbringer den 48-årige førstedame godt syv ud af månedens dage med at slappe af på Mar-a-Lago.

»Hun vil gøre hvad som helst for at slippe væk fra den klaustofobiske stemning i Det Hvide Hus i Washington. Og i modsætning til mange af de øvrige overklassefruer, der bruger timer på den rigtige makeup og de rigtige outfit, slapper Melania tydeligvis helt af, når hun er på Mar-a-Lago,« siger Kate Andersen Brower, der er CNN-journalist, der sidste år udgav bogen 'First Women: the Grace and Power of America's Modern First Ladies' - om de forskellige amerikanske præsidentfruer.

»Vi har hørt meget om problemerne i Trumps ægteskab. Men jeg tror, at den største hemmelighed er, at de to i virkeligheden er lykkelige i hinandens selskab,« siger Laurence Leamer