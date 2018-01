Ovenfor: Hvad sagde Trump dog til hende? Melanias ansigtsudtryk skaber vild debat

Ny bog hævder, at Melania Trump slet ikke ønskede, at hendes mand skulle vinde valget, og at hun, da han stod med sejren, græd som pisket ved udsigten om fire år i Det Hvide Hus.

Da Trumps valgsejr var en realitet natten mellem 8. og 9. november 2016, græd mange amerikanere rundt om i USA og tusinder med dem i resten af verden ved udsigten til, at den kontroversielle forretningsmand nu skulle være den frie verdens leder.

Men at kvinden, der er tættest på verdens nu mægtigste mand, også græd, er nok nyt for de fleste.

Det er ikke desto mindre, hvad den amerikanske forfatter Michael Wolff' hævder skete bag lukkede døre på valgnatten.

Læs også: Trump og Merkels håndtryk gik verden rundt - men sandheden om deres akavede møde er meget værre

Foto: MIKE SEGAR Foto: MIKE SEGAR

I sin nye bog 'Fire and Fury: Inside the Trump White House, skriver han, at den nye førstedame græd ved udsigten til, at hendes mand nu skulle være præsident.

'Melania var opløst i gråd - og det var ikke af glæde,' skriver han blandt andet i bogen, hvor han samtidig påstår, at Trumps hustru aldrig har ønsket at blive førstedame.

Bogen beskriver, at Melania var tydeligt oprevet på natten ved tanken om det nye liv, der ventede.

Det skriver Daily Mail.

Forfatteren mere end antyder også, at det slet ikke var Trumps mening, at han ville vinde. Eller rettere sagt: Han ville vinde ved at tabe valget. Tanken var, at han på den måde ville gøre sig selv og sin familie verdensberømte, ræsonnener forfatteren.

En af hovedkilderne til bogen er angiveligt Trumps tidligere chefstrateg, Steve Bannon, som netop er faldet i unåde hos præsidenten.

Melanias talsmand afviser dog på det skarpeste beskyldningerne i bogen, og Det Hvide Hus kalder bogen for fiktion.