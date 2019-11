Der er danske IS-krigere blandt dem, Tyrkiet har planer om at sende hjem, siger forfatter til IS-bøger.

Tyrkiet vil ifølge indenrigsminister Suleyman Soylu fra mandag begynde at sende krigere fra Islamisk Stat (IS), der sidder i tyrkiske fængsler, tilbage til deres hjemlande.

Og i fængslerne sidder der i hvert fald "et par stykker", som har dansk statsborgerskab.

Det fortæller Deniz Serinci, der er journalist og forfatter til flere bøger om både Islamisk Stat og Tyrkiet. Han har kendskab til aktuelle sager om IS-krigere, som sidder i tyrkiske fængsler.

Han ved ikke præcis, hvor mange der er tale om.

- Der er et par stykker, og så er der dem, som tyrkerne - måske, måske ikke - har fanget i Syrien.

- Vi taler om 36 voksne med tilknytning til Danmark, som er i Irak, Syrien eller Tyrkiet lige nu, som typisk er taget derned for at kæmpe for IS. Heraf er 26 danske statsborgere og 40 børn, siger Deniz Serinci.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, oplyste torsdag, at der sidder 1149 medlemmer af IS "i vores fængsler, og 737 af dem er udenlandske borgere". Tyrkiet har ikke oplyst, hvilke lande de pågældende personer er fra.

Ifølge Deniz Serinci omfatter den tyrkiske hjemsendelse af IS-krigere også dem, som Tyrkiet har taget til fange i eksempelvis Syrien. Derfor er det svært at kende det præcise omfang af danskere iblandt.

Nogle af dem med dansk statsborgerskab har været i kampe for IS, fortæller Deniz Serinci.

Trods Tyrkiets udmelding tror Serinci ikke, at danske IS-krigere ender i Danmark lige foreløbig.

- Der er nogle procedurer, der gør, at det for mig at se er usandsynligt, at der står en dansk IS-kriger i Kastrup (Københavns Lufthavn, red.) allerede på mandag.

- Rent proceduremæssigt tror jeg ikke, at det kan gå så stærkt, siger Deniz Serinci.

