Den danske journalist og kogebogsforfatter Andreas Harder er på tragisk vis død på Sardinien.

Det skriver L'Unione Sarda, et lokalmedie på den italienske ø.

Mediet oplyser, at 55-årige Andreas Harder druknede efter at have fået et ildebefindende i vandet.

Det var ifølge mediet hans hustru, der slog alarm.

Nordhavn Meyerseddikebryggeri ved Andreas Harder. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Nordhavn Meyerseddikebryggeri ved Andreas Harder. Foto: Søren Bidstrup

Andreas Harder er søn af den italienske forfatter Maria Giacobbe og den danske journalist Uffe Harder.

Maria Giacobe, bekræfter overfor B.T., at hendes søn er afgået ved døden.

»Jeg kan ikke tro, at det er rigtigt. Det er ikke til at tro,« siger hun til B.T.

Andreas Harder har arbejdet som blandt andet journalist, oversætter, anmelder og forfattter, og har skrevet en lang række bøger om Italien, her i blandt flere kogebøger.

Han har modtaget adskillige priser for sit arbejde som oversætter og tolk.

Maria Giacobe fortæller, at Andreas Harder var på ferie i familiens hus på Sardinien sammen med sin hustru.

»Jeg talte med ham så sent som igår. Der var han sund og glad og havde den smukkeste stemme, som jeg kender,« siger hun.

Fredag morgen var Andreas Harder ude at bade sammen med sin hustru. De besluttede sig for at svømme ud til nogle venners båd, der lå et stykke ude i vandet. Men undervejs fik han hjertestop.

Hustruen fik ham ind til stranden og slog alarm. Ambulancereddere forsøgte i over en time at genoplive danskeren ved at give ham hjertemassage, fortæller et vidne, Alessandro Morbi, til Unionesarda.it.

Herefter blev danskeren fløjet med en lægehelikopter til det nærmeste hospital, men hans liv stod ikke til at redde.

Andreas Harder efterlader sig fire børn og to børnebørn.

Hans bror, Thomas Harder, der også er journalist og forfatter, rejser nu til Sardinien, hvor han skal stå for det praktiske.