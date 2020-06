Den er lige på trapperne, bogen om USAs førstedame Melania Trump.

Bogen bærer titlen 'The art of her deal - the untold story of Melania Trump' og udkommer på tirsdag. Og det er artige sager, som den Pulitzer-prisvindende Washington Post-journalist Mary Jordan afslører om Donald Trumps kone.

Den 50-årige førstedame er i hvert ikke kommet naturligt til sit unge udseende.

Hvis man skal tro bogens forfatter, har Melania Trump været under skønhedskirurgernes knive flere gange, ligesom hun angiveligt skal have løjet om sin alder flere gange.

50-årige Melania Trump er ikke kommet naturligt til sit unge udseende, hævder ny bog. Foto: Alain JOCARD Vis mere 50-årige Melania Trump er ikke kommet naturligt til sit unge udseende, hævder ny bog. Foto: Alain JOCARD

Men bogens indhold er fake news, pure opspind og ren fiktion.

Sådan lyder det i en udtalelse fra Melania Trumps talskvinde Stephanie Grisham til Daily Mail.

»Dette er bare endnu en bog om fru Trump med falske beskyldninger og kilder. Denne bog hører til fiktion,« udtaler talskvinden.

Melania Trump er kendt for sin tilbagetrukne og lidt sky rolle som førstedame, men ifølge bogens forfatter ligner hun sin ekstroverte og ufiltrerede mand mere, end de fleste aner.

Bogens forside. Vis mere Bogens forside.

Og hun er også langt mere engageret i sin mands politiske ageren, end hendes forsigtige, offentlige optræden lader ane.

»Hun er (...) meget mere som han, end det ser ud,« skriver Mary Jordan ifølge Daily Mail.

En af de over 100 personer, der er blevet interviewet til bogen, er den tidligere guvernør i New Jersey, Chris Christie. Han bekræfter billedet af, at USA førstedame er en af Trumps tætteste allierede, når han skal teste sin politiske ideer.

Hun var ifølge Chris Christie ofte den første, han ringede til, når han kom tilbage til sit fly efter et valgmøde.

Donald Trump og Melania Trump i Washington den 2. juni 2020. Foto: TOM BRENNER Vis mere Donald Trump og Melania Trump i Washington den 2. juni 2020. Foto: TOM BRENNER

»Hun havde altid en kommentar til ham, og det synes jeg fortæller en del om, hvad han synes om hende,« siger Christie i bogen.

Melania Trump flyttede til i USA i 2001. Hun blev gift med Donald Trump i 2005, og året efter fik den slovenske model amerikansk statsborgerskab.

Jan 13, 2020; New Orleans, Louisiana. Donald Trump og Melania Trump til amerikansk fodbold. Foto: Mark J. Rebilas Vis mere Jan 13, 2020; New Orleans, Louisiana. Donald Trump og Melania Trump til amerikansk fodbold. Foto: Mark J. Rebilas

Hun har været USAs førstedame siden 20. januar 2017, hvor Donald Trump blev taget i ed som USAs 45. præsident.