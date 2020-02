Fremad Mod Fremtiden, som ledes af regeringskritisk milliardær, er opløst af domstol i Bangkok.

Thailands forfatningsdomstol opløste fredag det nye oppositionsparti, Fremad Mod Fremtiden. 16 af partiets ledere fik samtidig forbud mod at deltage i det politiske liv i 16 år.

Afgørelsen skyldes et illegalt lån, som partiet har optaget fra partistifteren Thanathorn Juangroongruangkit.

Partiet har udfordret de store og etablerede partier omkring militæret. Det fik et overraskende godt resultat ved valget i marts, hvor mange unge stemte på det. Fremad mod Fremtiden fik 81 af de 500 pladser i parlamentet.

Partiet ledes af den karismatiske milliardær Thanathorn Juangroongruangkit, der har etableret sig som en markant kritiker og modstander af regeringen under premierminister Prayuth Chan-ocha, en tidligere militær leder, som styrtede en demokratisk valgt regering ved et kup i 2014.

I sidste måned afviste forfatningsdomstolen anklager om, at partiet havde planer om at styrte monarkiet, hvilket kunne have ført til et forbud mod det.

Partiets medlemmer kan beholde deres pladser i parlamentet til trods for opløsningen af partiet.

Opløsningen skyldes, at partiet har taget imod et lån på 191,2 millioner baht (omkring 42 millioner kroner) fra Thanathorn. Det er højst tilladt at låne ti millioner baht for et politisk parti, hvis det er fra en enkelt person.

Den 41-årige Thanathorn afviser at have gjort noget forkert og siger, at alting skete åbent og redeligt.

- Vi ville gøre det igen, siger han på Facebook.

Thanathorn blev suspenderet fra parlamentet i november for at have brudt valgloven ved at have haft aktier i et medieselskab under valgkampen.

Tusindvis af mennesker har tidligere demonstreret i Bangkok i protest mod myndighedernes forsøg på at forbyde oppositionspartiet.

