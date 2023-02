Lyt til artiklen

Han kæmpede for iranernes rettigheder. Nu kæmper han først og fremmest for sit eget liv.

Menneskerettighedsaktivisten Farhad Meysami har, ifølge Spiegel, tabt 52 kilo, mens han har været i fangenskab.

Under de voldsomme protester I Iran i efteråret, gik den fængslede aktivist i sultestrejke. Det havde han gjort flere gange tidligere, så han har ikke mange kilo tilbage.

Og nu er de skræmmende fotos så nået ud af fængslet og ud på de sociale medier. Hvem der har taget dem, og hvordan de er sluppet ud, ved ingen. Meysami har siddet i fængsel i mere end fire år. Han er blevet dømt for et brud på den nationale sikkerhed. Herunder ses Meysami fra før, han blev fængslet og gik i sultestrejke.

قابل توجه دوستانی که انتقاد می‌کنند، چرا زودتر در خصوص وضعیت دکتر میثمی اطلاع‌رسانی نشده است. این توییت مربوط به بیش از یک ماه پیش است. در این خصوص مصاحبه نیز انجام داده‌ام. #فرهاد_میثمی #اعتصاب_غذا #زندانی_سیاسی https://t.co/O0gUizNTGI — Mohammad Moghimi (@Moghimi_Lawyer) February 2, 2023

Med sin sultestrejke vil han forsøge at fremprovokere et stop for henrettelser af demonstranter, opfordre til løsladelse af politiske fanger og bringe den strenge lov om påklædning i Iran til ophør.

På Twitter skriver Meysamis advokat:

»Min klient Farhad Meysamis liv er i fare. Han gik i sultestrejke for at protestere mod regeringens seneste mord i gaderne.«

En talsmand for Amnesty International siger i en udtalelse:

»Billederne er en chokerende påmindelse om de iranske myndigheders foragt for menneskerettighederne.«

De iranske myndigheder forklarer vægttabet med en tarmsygdom. De forsikrer også om, at han er under behandling og har det bedre nu. Men disse oplysninger har ikke været mulige at verificere.