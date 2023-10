Det skulle bare have været en festlig aften i byen, da spanske Jairs datter lørdag drog ind mod det centrale Murcia.

Den 28-årige datter skulle sammen med en håndfuld venner besøge den store natklub Teater, som de så ofte havde gjort.

Men denne gang var intet som normalt.

Og det fandt Jair og hans kone ud af, da der klokken 6 søndag morgen tikkede en talebesked ind på telefonen fra deres datter.

På talebeskeden kunne man i baggrunden høre en masse panisk råben og skrigen, før datterens stemme lød.

»Mor, jeg elsker dig. Vi kommer til at dø,« sagde hun kortfattet i beskeden, før mobilen blev slukket eller gik ud.

Det var i hvert fald ikke muligt for forældrene at få fat i deres datter, og de skæbnesvangre ord var altså dermed det sidste, de nogensinde hørte fra hende.

Det skriver El Mundo, der har talt med Jair.

13 personer er allerede blevet erklæret døde, og fire er blevet indlagt med svær røgforgiftning efter branden.

På sociale medier skriver beredskabstjenesten i Murcia, at redningsarbejdere kom ind i natklubbens bygning, efter at de klokken 06 søndag morgen fik en melding om branden.

Branden opstod i den populære natklub med navnet Teater.

På det sociale medie X viser billeder fra beredskabstjenesten, at natklubbens facade er beskadiget og sort efter branden.

Samtidig viser videoer fra brandmyndigheder store flammer mellem natklubbens borde med efterladte drinks.

Beredskabstjenesten skrev tidligere, at to kvinder på henholdsvis 22 og 25 år og to mænd i 40'erne bliver behandlet for deres skader på hospitalet.

Ifølge Reuters opstod branden på første etage af natklubben.