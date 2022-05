På et øjeblik blev hyggelig ferieidyl afbrudt af angstskrig og panik.

Mindst 16 personer faldt 10 meter ned og kom til skade, da en vandrutsjebane i Indonesien kollapsede lørdag. Det rapporterer Newsnpr.

Personerne på vandrutsjebanen faldt direkte ned fra en højde af 10 meter og landede ovenpå hinanden.

Øjenvidner fortæller om massiv panik, råb og masser af blod, og episoden blev fanget på video.

The water slide at Kenjeran Park Surabaya, East Java, collapsed and injured 17 people, after falling from a 10 meters height, Saturday (5/7). Most of the victims were children. It is not known exactly what caused the slide to collapse. #SEAToday #KenjeranPark #Surabaya pic.twitter.com/y6cwQrljuL — SEA Today News (@seatodaynews) May 7, 2022

Ifølge Newsnpr kom syv personer alvorligt til skade, og derudover blev yderligere ni indlagt med mindre skader efter den uhyggelige episode.

Det lokale politi siger, at der for en af personerne var tale om en hovedskade, og at yderligere tre havde brækket arme og ben.

Vandlandets chef, en hr. Bambang, siger ifølge mediet, at den pågældende vandrutsjebane har en maksimal kapacitet på fem til ti personer på samme tid og kalder det sandsynligt, at ulykken er sket på grund af overbelastning.

Den seneste vedligeholdelse af vandrutsjebanen skete ifølge vandlandet for ni måneder siden.