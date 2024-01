En firmafest i Indien udviklede sig fredag til en kæmpe katastrofe.

Som en del af festlighederne skulle techfirmaet Vistex' henholdsvis direktør og bestyrelsesformand, Sinjay Shah og Vishwanath Datla, transporteres ind på en scene i et bur, der hang fra kabler i loftet og bevægede sig mod en scene i lokalet.

En storslået entre.

Men Shah og Datla nåede aldrig op på scenen foran deres mange ansatte.

En video fra arrangementet viser øjeblikket, da kablerne til buret pludselig giver efter, og Sinjay Shah og en anden mand falder 4,5 meter ned og lander på gulvet.

Ifølge FoxBusiness landede Shah på hovedet og afgik ved døden. For øjnene af alle firmaets ansatte.

Datla er stadig i kritisk tilstand beretter mediet.

Ulykkesårsagen tilskrives en fejl i kablerne, alligevel efterforskes hændelsen og det defekte bur.

De to mænd var taget til Indien for at fejre et firma jubilæum.

Vistex har ellers hovedsæde i Illinois, USA.