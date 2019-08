En eftersøgning af en tre-årig endte på den værst tænkelige måde i den australske delstat Queensland.

Den lille pige med navnet Elenore blev nemlig fundet i en dam tæt ved familiens hjem, og hendes liv stod ikke til at redde.

Hun forsvandt fra familiens bolig omkring klokken 15 mandag, og efter et par timer besluttede forældrene at kontakte politiet.

»Hendes mor gik ned for at hente hustelefonen, og så var hun pludselig væk,« forklarer hendes tante Penny Lindsay til News Corp.

Der var ellers hundredvis af fremmede fra lokalområdet, som var mødt op for at hjælpe med eftersøgningen.

De blev sendt hjem sent på aftenen, mens politiet fortsatte jagten.

Der var så mange, der ville hjælpe frivilligt, at politiet blev nødt til at skrive på de sociale medier, at man ikke havde behov for flere frivillige.

Hun blev fundet livløs omkring midnat. Altså cirka ni timer efter hun forsvandt.

Dammen var omkring 150 meter fra familiens hjem i Sunshine Coast, der ligger lige nord for storbyen Brisbane.

Familien har forklaret, at det ikke lignede Elenore med kælenavnet Elle at forlade hjemmet.

Dødsårsagen er endnu ikke fastlagt.

Men man formoder, at det var en drukneulykke.