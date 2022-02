En forfærdelig og tragisk ulykke fandt i weekenden sted på bagsædet af en bil.

Da betjente kom frem til stedet i den amerikanske by Louisiana, blev man mødt af synet af en lille dreng på fire år, der var blevet ramt af et enkelt skud i hovedet.

I al hast blev han indlagt, men hans liv stod ikke til at redde.

Den efterfølgende efterforskning af sagen har kun gjort tragedien større.

For drengen, Jarion Walker, var ikke alene i bilen, da det skete.

På forsædet sad hans mor og en af hendes venner. De havde røget marihuana sammen, og de havde derfor ikke været helt opmærksomme på, hvad de i alt tre små børn, der sad på bagsædet, foretog sig.

De lagde derfor ikke mærke til, at Jarion på et tidspunkt fandt sin fars pistol, der var efterladt usikret i bilen. Og de så ikke, at han legede med den. De så ikke, at han løftede den op og rettede den mod sig selv. Og de så ikke, at han rørte ved aftrækkeren.

På et pressemøde har sheriffen for politiet i Jefferson Parish, Joseph Lopinto, ifølge People fortalt, at drengens mor og hendes ven har fortalt, at de ikke var klar over, at der var en pistol i bilen.

De havde heller ikke været klar over, at drengen havde leget med den. Indtil de hørte braget fra skuddet.

»Disse former for dødsfald kan helt klart forhindres i at ske,« sagde sheriffen.

»Våbensikkerhed er noget, der er helt afgørende, og vi bør aldrig efterlade en pistol inde i en bil af adskillige årsager, hvoraf en af dem er en af de mest tragiske årsager.«

Endnu er ingen anholdt eller sigtet i sagen, da det ifølge politiet ikke er det rette tidspunkt at gøre det på:

»De har lige mistet et barn, og det var helt bestemt ikke med vilje på nogen måde. Når vi har indsamlet alle beviserne, ser vi, hvor vi ender henne,« forklarede Joseph Lopinto.