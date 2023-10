Der er endnu en del detaljer, som mangler at blive klarlagt.

Men det gør ikke sagen om et fire-årigt barn, som kom til at skyde en to-årig, mindre forfærdelig.

Den opsigtsvækkende sag fandt søndag sted i den amerikanske delstat Minnesota, skriver People og CBS News.

Ifølge Martin County Sheriff's Office blev det to-årige barn ved et uheld skudt af et fire-årigt barn i en bil nær byen Fairmont.

Hændelsen blev anmeldt kort før klokken 10.30.

Det præcise hændelsesforløb er endnu ikke klarlagt, men det formodes, at den fire-årige på en eller anden måde fik fingrene i et ladt skydevåben på bagsædet.

Ved et uheld skal våbnet derefter være blevet affyret – og skuddet ramte den to-årige.

Barnet er siden blevet indlagt på et lokalt hospital.

Barnets nærmere tilstand kendes ikke.

Politiet blev opmærksomme på sagen, da man modtog en anmeldelse om hændelsen fra den voksne person, der førte bilen, som skuddet var blevet affyret i.

»Betjente indhentede bilistens køretøj ved 1800-blokken af 120th Street, hvor de hjalp en voksen part med at yde førstehjælp til offeret, som blev opdaget at være et to-årigt barn,« oplyser Martin County Sheriff's Office.

Det er ikke oplyst, om våbnet tilhører den voksne person – og det er heller ikke oplyst, om nogen vil blive sigtet i sagen.

Det er langt fra første gang, at en sådan sag ser dagens lys i USA, skriver People.

Så sent som i sidste måned blev en mand i Florida sigtet, efter et lille barn, som han skulle passe, ved et uheld skød sig selv med et håndvåben, som manden havde ladet ligge fremme.

Barnet måtte efterfølgende blive opereret, men overlevede.