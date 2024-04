Lørdag aften havde flere droner og missiler direkte kurs mod Israel, da Iran indledte en storstilet offensiv.

Samtidig opstod der også meldinger om afsendelser fra Yemen og omkringliggende områder, og det forlyder, at de vil ramme omkring klokken 1 natten til søndag, dansk tid.

Angrebet har fået Israel til at ændre på sine retningslinjer.

Det meddeler den israelske hær, IDF, i en pressemeddelelse.

'Vi har været i krig på flere fronter i over et halvt år. Gennem krigen har vi stået over for en række udfordringer og en bred vifte af trusler. Vi har lært og forbedret os – og vi er forberedte og stærke i både forsvar og angreb.'

'I lyset af situationen har vi valgt at ændre de defensive retningslinjer.'

Det vil derfor være forbudt at samles mere end 1.000 mennesker, og der vil ikke være nogen form for undervisning i landet.

Samtidig opfordrer den israelske hær sin befolkning til at følge de nye anvisninger, mens det er varslet, at forsvarstjenesten har en plan for at imødekomme det snarlige angreb.

'Alarmsystemet er forberedt og klar, og vi vil – sammen med myndighedernes overhoveder og beredskabsorganisationer – overvinde denne udfordring.'

Siden den palæstinensiske terrororganisation Hamas 7. oktober 2023 begik en massakre på civile i Israel og kidnappede flere gidsler, har den jødiske stat været i konflikt med Hamas og iværksat en massiv offensiv i Gaza.

Iran har siden starten været involveret i konflikten, og aftenens angreb er ifølge B.T.s mellemøstkorrespondent Jotam Confino »en direkte krigserklæring fra Iran.«

