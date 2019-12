Afghanerne stemte til præsidentvalget i september. Søndag viser foreløbige resultater, at Ghani har vundet.

Foreløbige valgresultater viser søndag, at den afghanske præsident, Ashraf Ghani, får flertallet af stemmerne efter valget i september.

Ifølge den uafhængige valgkommission i Afghanistan vandt Ghani 50,64 procent af stemmerne, mens hans rival, Abdullah Abdullah, fik 39,52 procent.

Beskeden fra Abdullahs kontor er, at han vil bestride resultatet.

- Vi vil endnu en gang gøre det klart for vores folk, tilhængere, valgkommission og vores internationale allierede, at vores hold ikke vil acceptere resultatet af denne falske afstemning, medmindre vores berettigede krav imødekommes, skriver han i en erklæring.

Kandidater har mulighed for at indgive klager, inden et endeligt resultat offentliggøres.

De foreløbige resultater skulle oprindeligt have ligget klar den 19. oktober. Men det blev gentagne gange forsinket på grund af tekniske spørgsmål og påstande om svig.

Ifølge valgkommissionen lå den samlede valgdeltagelse ved valget på 1,9 millioner. Det betyder, at kun omkring hver femte af de registrerede vælgere stemte. Landet har en samlet befolkning på 34 millioner.

Planen var, at efterårets valg skulle være det reneste i historien om Afghanistans unge demokrati.

Men næsten en million af de indledende 2,7 millioner stemmer blev annulleret på grund af uregelmæssigheder.

I alt havde 9,7 millioner mennesker mulighed for at stemme ved efterårets valg, som er det fjerde, siden Taliban-regimet blev styrtet. Det skete ved en amerikanskledet invasion i 2001.

Valgdeltagelsen er også meget lavere end ved det seneste præsidentvalg i 2014. Her stemte omkring syv millioner mennesker.

