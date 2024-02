For første gang under krigen kan den ukrainske hovedstad være blevet ramt af et hypersonisk missil.

Sådan lyder det i hvert fald i en foreløbig analyse foretaget af et forskningsinstitut i Kyiv.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I analysen lyder det, at Rusland i sidste uge formentlig ramte byen med et hypersonisk Zircon-missil.

Hvis det står til troende, vil det være første gang, at den type missil er blevet brugt i krigen, der snart har stået på i to år.

Det er direktøren for forskningsinstituttet Kyiv Scientific-Research Institute for Forensic Examinations, Oleksandr Ruvin, som ifølge Reuters på sin Telegramkanal oplyser, at man har afsluttet en foreløbig analyse af missilfragmenter fra et russisk angreb, der fandt sted 7. februar.

»I dette tilfælde ser vi elementer, der er karakteristiske for 3M22 Zircon-missilet. Dele og fragmenter af motoren og styremekanismerne har specifikke markeringer,« forklarer han på kanalen, hvor han også har delt en video, der skal vise det påståede missilvrag.

Det russiske forsvarsministerium har ikke kommenteret sagen, lyder det fra nyhedsbureauet.

Zircon-missilet har en rækkevidde på 1.000 kilometer og bevæger sig ifølge de russiske oplysninger med ni gange lydens hastighed.

Militæranalytikere har ifølge Reuters udtalt, at missilets hypersoniske hastighed kan betyde en stærkt reduceret reaktionstid for luftforsvar.

Det kan dermed udgøre en yderligere udfordring for det ukrainske luftforsvar, som i forvejen har været under pres under krigen.

Oleksandr Ruvin skriver på Telegram ikke noget om, hvorvidt missiler skal være blevet affyret fra land eller fra havet.

Analysens resultater er ikke verificeret.

Det var 24. februar 2022, at den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte sin invasion af nabolandet.