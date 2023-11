Tidligere lød det fra FN, at én million arter var i fare for udryddelse.

Nu viser nye estimater dog, at det tal var alt for lavt sat.

Derfor er det nu fordoblet, så man anslår, at to millioner arter er i fare for at blive udryddet.

Det skriver Guardian på baggrund af en artikel, som er udgivet i tidsskriftet Plos One.

At der er tilbagegang i både arter af planter og dyr er langt fra noget nyt, men nu ser det altså endnu mere sort ud, end man troede.

Der blevet indsamlet flere data om insekter, som viser, at andelen, der er i fare for at uddø, er meget højere end tidligere anslået.

Axel Hochkirch, leder af forskergruppen fra Musée National d'Historie Naturelle i Luxembourg, står bag den urovækkende opdagelse.

»Det, som vores undersøgelse viser, er, at insekter er lige så truede som andre arter. Og da det er den gruppe dyr med flest underarter på vores planet, er det virkelig noget, der skal adresseres,« siger han.

Hidtil har der manglet data nok til at analysere, hvordan bestanden af insekter på globalt niveau udvikler sig.

97 procent af alle dyr er hvirvelløse dyr, og af denne gruppe er omkring 90 procent klassificeret som insekter, som spiller en vigtig rolle for jordens økosystem, når de bestøver afgrøder, genanvender næringsstoffer i jorden og nedbryder affald.

»Uden insekter vil vores planet ikke være i stand til at overleve,« siger Hochkirch.

Forskerne har kigget på alle de europæiske arter på Union for Conservation of Natures røde liste over truede arter.

Her fandt de fandt ud af, at en femtedel af de europæiske arter var i fare for at uddø samt 27 procent af alle planter og 18 procent af hvirveldyrene.

Når de tal skaleres op til globalt niveau, anslås det altså, at to millioner arter er i fare.

Truslerne mod biodiversiteten er mange, men den største synder er udvidelsen af landbruget, der udrydder insekternes naturlige levesteder.