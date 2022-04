Bilgiganten Ford tilbagekalder næsten en million biler.

Det oplyser Ford ifølge mediet Reuters.

Helt eksakt tilbagekalder Ford 737.000 af de køretøjer, som de har produceret. Og det er der to årsager til.

Den ene årsag er, at der i specifikke Ford-køretøjer er en fejl i motoren og olietanken. Det gør, at der er en risiko for, at olie kan løbe ud, og det kan altså starte en brand.

Dette er allerede sket mindst otte gange, oplyser Ford ifølge mediet. Derfor skal bilerne forbi den forhandler, hvor de er købt, hvor de vil blive undersøgt og repareret, hvis det er nødvendigt.

Men det er ikke den eneste årsag til, at bilerne bliver tilbagekaldt.

En softwarefejl driller nemlig også i nogle af Fords biler, og det gør, at der er en risiko for, at bilernes bremser ikke virker som tiltænkt. Denne fejl er der blevet rapporteret 67 gange om, oplyser Ford.

Til gengæld kender bilproducenten ikke til nogen som helst uheld forårsaget af bremsefejlen. Fejlen vil blive opdateret gennem en softwareopdatering.

Modellerne, som bliver tilbagekaldt, er Ford Escape fra 2020 til 2022 og Ford Bronco Sport fra 2021 og 2022. Alle biler befinder sig i USA.

Ford er ikke det eneste bilmærke, som har tilbagekaldt nogle af sine biler for nylig. Det har Volkswagen også for nylig, da de tilbagekaldte 100.000 biler.