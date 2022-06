Lyt til artiklen

Det er officielt: Højesteret i USA afskaffer den føderale ret til abort.

»Den historiske afgørelse er dramatisk, men den var også forventet,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Debatten om abort blussede for alvor op i begyndelsen af maj, da et 98-sider langt dokument blev lækket fra Højesteret.

Af dokumentet fremgik det, at et flertal af højesteretsdommerne i en indledende afstemning stemte for at afskaffe den føderale ret til abort.

Fredag kom så den endelige afgørelse, da fem ud af de i alt ni højesteretsdommere stemte for at omstøde den 49 år gamle 'Roe v. Wade'-afgørelse, der sikrede retten til abort i hele USA.

Afgørelsen betyder, at det nu vil være op til den enkelte delstat at indføre love, der helt eller delvist begrænser retten til abort. Der er allerede 13 delstater, der har vedtaget sådanne love.

»Det er en beslutning, der passer rigtig godt ind på den kristne højrefløj – og så er det en stor sejr for Donald Trump,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»I sin tid som præsident fik Trump indsat tre højesteretsdommere, der alle var modstandere af abort. Afskaffelse af retten til abort var en vigtig mærkesag for Trump, der skaffede ham millionvis af stemmer.«

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har flere gange besøgt USA, hvor han har dækket debatten om abort. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har flere gange besøgt USA, hvor han har dækket debatten om abort. Foto: Ida Marie Odgaard

Ifølge Jakob Illeborg, der for cirka en måned siden besøgte USA, er abort et sprængfarligt emne, der splitter befolkningen.

Meningsmålinger har tidligere vist, at der ikke er en delstat, hvor mere end 30 procent af befolkningen ønsker et føderalt forbud.

Derfor er der nu lagt i kakkelovnen til en kamp mellem de kræfter, der ønsker fri abort, og dem, der kæmper for det modsatte, vurderer Jakob Illeborg.

»Vi kan forvente store følelser og demonstrationer. Det kan blive en gamechanger i det kommende midtvejsvalg til efteråret.

Det har skabt store optøjer i USA, at Højesteret har valgt at afskaffe den føderale ret til abort. Foto: Anna Moneymaker Vis mere Det har skabt store optøjer i USA, at Højesteret har valgt at afskaffe den føderale ret til abort. Foto: Anna Moneymaker

Desuden vil Joe Biden blive sat på prøve, tilføjer Jakob Illeborg.

»Nu skal det vise sig, hvor meget selvbestemmelse han egentligt mener, at kvinder skal have over sin egen krop. Vi må forvente, at demokraterne vil være imod afgørelsen.«

Præsident Joe Biden forventes at komme med en udtalelse om højesteretsafgørelsen fredag klokken 18.30 dansk tid.