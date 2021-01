Det er ikke længere lovligt at anvende plastikposer, plastiksugerør og balloner i Mexicos hovedstad.

Efter mere end et års forberedelse er et forbud mod engangsplastik fredag trådt i kraft i Mexico City. Forbuddet gælder beholdere, gafler, sugerør og mange andre plastikgenstande.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Fra i dag er Mexico City en by uden engangsplastik, skriver den mexicanske hovedstads miljøminister på Twitter.

Ministeren opfordrer samtidig folk til aldrig at forlade hjemmet uden genanvendelige beholdere, på samme måde som de aldrig vil forlade hjemmet uden deres mobiltelefon.

Lovgivere i Mexico City vedtog forbuddet mod engangsprodukter i 2019. Byen med knap 22 millioner indbyggere har brugt det seneste år på at forberede sig på forbuddet.

Et forbud mod plastikposer trådte i kraft allerede sidste år. Siden er lette, biologisk nedbrydelige poser blevet mere almindelige blandt byens madboder. Samtidig tilbydes plastiksugerør sjældnere.

Friske tortillas sælges indpakket i papir eller klude, som de madsultne købere selv har med.

Men uden indførelse af bøder vil ændringen sandsynligvis ske langsomt.

På et af Mexico Citys travle gadehjørner møder AP fredag en kvinde, der sælger tamales i plastikposer med tilhørende plastikskeer. Adspurgt om hun er bekendt med forbuddet, svarer kvinden, at det er hun, "men på grund af coronaviruspandemien har myndighederne glemt det".

Kvinden, som ønsker at være anonym, fortæller, at det ikke kun er hende, der ignorerer forbuddet. Hun fortæller, at der stadig bliver brugt plastik blandt madboder over alt i byen.

Hun spørger, hvordan hun skal kunne give kunderne brandvarme talames, som er grøntsager, kød og majsdej indpakket i bananblade, uden en plastikpose.

Forbuddet gælder også engangskopper, plastiklåg og balloner.

Ifølge byens miljøagentur producerede Mexico City i 2019 13.000 ton affald om dagen, skriver AP.

Herhjemme har Danmark europarekord i husholdningsaffald. Derfor blev det fra fredag forbudt at udlevere gratis bæreposer. Det betyder, at en bærepose i butikkerne nu koster mindst fire kroner.

