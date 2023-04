Lyt til artiklen

En noget uvant situation venter Donald Trump, når han tirsdag møder op ved retsbygningen på Manhattan.

Før retsmødet skal han have taget fingeraftryk og blive fotograferet som andre tiltalte. Det der også kaldes for et »mugshot«, altså et forbryderfoto.

Advokat Alina Habba, der har repræsenteret Trump i flere civile retssager, mener dog ikke, at det er nødvendigt med et mugshot af den tidligere præsident.

Der er ikke behov for den slags »teaterforestilling«, hævder hun i et interview på CNN med den kendte vært Don Lemon.

Donald Trumps advokat Alina Habba. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO Vis mere Donald Trumps advokat Alina Habba. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO

»Mugshots er for folk, så du genkender, hvem de er. Han er det mest genkendelige ansigt i verden, endsige i landet lige nu, så det er der ikke behov for,« siger Alina Habba.

Den officielle tiltale mod Donald Trump er endnu ikke kendt. Ifølge CNN er der 30 anklagepunkter i anklageskriftet.

Alina Habba siger i interviewet med CNN, at hun tror, at anklageskriftet forbliver forseglet »uanset hvad«.

Samtidig anklager hun distriktsadvokat på Manhattan, Alvin Bragg, som har ledet efterforskningen af sagen, for at lække antallet af forhold i anklageskriftet til pressen.

"He's the most recognized face in the world, let alone the country, right now."



Trump attorney Alina Habba argues that the former president should not need to take a mugshot and talks about his upcoming arraignment.https://t.co/Xuek8zYt5L pic.twitter.com/oaRqQolJOn — CNN (@CNN) April 3, 2023

Det er første gang nogensinde, at en tidligere amerikansk præsident nogensinde er blevet tiltalt i en straffesag.

Sagen har fokus på bogføringen af et beløb på 130.000 dollar – knap 900.000 kroner – som pornoskuespilleren Stormy Daniels hævder at have fået fra Trump kort før præsidentvalget i 2016.

Pengene fik hun af Trumps daværende advokat, Michael Cohen, for at tie om en affære, hun påstår at have haft med Donald Trump i 2006 og 2007.

Trump skal tirsdag møde op i County Criminal Court i New York foran dommer Juan Merchan. Det sker klokken 14.15 lokal tid svarende til 20.15 dansk tid.

