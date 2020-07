Ifølge dommer var formålet med at flytte tidligere Trump-advokat Cohen fra husarrest til fængsel "gengæld".

USA's præsident Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen bliver løsladt fra fængsel og skal vende tilbage i husarrest.

Det har dommer Alvin Hellerstein afgjort torsdag ved en føderal domstol i Cohens hjemby New York.

I maj blev Cohen sendt fra fængsel i husarrest. Det skyldtes udbruddet af coronavirus.

Han vendte dog tilbage til fængsel 9. juli, da han ikke ville indvilge i betingelserne for sin husarrest.

Blandt betingelserne var, at Cohen ikke måtte udgive sin bog om præsident Trump. Ligeledes måtte han ikke tale med nyhedsmedier eller skrive opslag på sociale medier.

Dommer Alvin Hellerstein siger, at han aldrig før i sine 21 år som dommer har set betingelser, der hindrer en indsat i at tale med medierne.

- Hvordan kan jeg tolke det som andet end gengæld?, lyder det fra dommeren.

Lanny Davis, som er en af Cohens venner og juridiske rådgivere, gav i forbindelse med fængslingen tidligere i juli udtryk for, at den formentlig skyldtes Cohens plan om at udgive en bog om Trump i de kommende måneder.

Cohen blev i 2018 dømt til tre års fængsel efter at have tilstået skattesvindel, at have løjet for Kongressen, og at han under valgkampen i 2016 betalte penge til to kvinder for at tie om deres påståede affærer med Trump.

Med dommen kan Cohen fra fredag afsone resten af sin straf i sin lejlighed på Manhattan i New York.

Ifølge Cohens advokater var betingelserne for husarresten i strid med retten til ytringsfrihed. Det giver dommer Hellerstein dem ret i, hvorfor der skal forhandles nye betingelser, som er i overensstemmelse med ytringsfriheden.

Indtil videre har Cohen dog indvilget i ikke at tale med medierne, før en sådan aftale er på plads. Det betyder, at han ikke skal vente på at kunne vende snuden hjemad.

Michael Cohen, der tidligere blev anset som Trumps højre hånd, er faldet i unåde hos præsidenten.

Trump kaldte blandt andet Cohen for en "rotte", fordi han valgte at samarbejde med anklagemyndigheden.

Han har også sagt, at Cohen hører hjemme i et fængsel.

/ritzau/Reuters