Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han har en skovl i den ene hånd og en spand i den anden.

Soldaten er i fuld gang med at grave det, der efter alt at dømme bliver den nye forsvarslinje uden for Bakhmut, hvis russerne indtager byen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som har besøgt de ukrainske soldater ved fronten.

Reportagen beskriver, hvordan soldaterne er i gang med at bygge nye skyttegrave, som muligvis bliver en ny forsvarslinje uden for Bakhmut.

Ukrainske soldater i skyttegravene nær Bakhmut. Foto: GENYA SAVILOV Vis mere Ukrainske soldater i skyttegravene nær Bakhmut. Foto: GENYA SAVILOV

Ifølge mediet er de nye skyttegrave et tegn på, at det ukrainske militær forbereder sig på at kunne trække sig tilbage, hvis den krigshærgede by falder.

»Vi er på den anden forsvarslinje. Det er der, vores drenge vil tage stilling, hvis fjenden lancerer massivt angreb,« siger den 23-årige sergent Andriy til AFP.

»Hver skyttegrav er lavet til otte soldater,« tilføjer han.

Ifølge det franske nyhedsbureau er russiske tropper i gang med en lignende øvelse bag frontlinjen i syd og øst.

(Arkivfoto) Foto: OLEG PETRASYUK Vis mere (Arkivfoto) Foto: OLEG PETRASYUK

Efter cirka ni måneders hårde kampe tyder meget på, at russerne nu sidder på omkring to tredjedele af byen.

Kampene i og omkring Bakhmut har været nogle af de hårdeste og blodigste i løbet af krigen, og byen har fået stor symbolsk betydning for russerne.

Flere tusinde både russiske og ukrainske soldater har mistet livet under kampene i den østukrainske by, og den har derfor fået det lidet flatterende øgenavn 'Putins kødhakker.'

Soldaten Yevgen, som også deltager i gravearbejdet, fortæller til AFP, at han i begyndelsen af krigen blev uddannet til at bygge forsvarslinjer.

»Folk mener det, når de siger, at vi udkæmper en artillerikrig. Jo dybere vi graver, jo bedre vil vi stå imod.«