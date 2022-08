Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Corona er ikke, hvad corona har været. Heldigvis da.

Men en ny melding fra de norske sundhedsmyndigheder er en smule bekymrende.

Dels forventer assisterende sundhedsdirektør Espen Rostrup Nakstad en smittestigning til efteråret.

Og dels fortæller han, at virussen opfører sig anderledes end hidtil, fordi virussen har muteret en hel del.

»Man skal ikke være overrasket, hvis man mærker symptomer et døgn efter at have været i kontakt med én, som har covid-19,« siger Espen Rostrup Nakstad til NRK og tilføjer, at andre først får symptomer senere, men at flere og flere oplever at blive syge hurtigt efter smitten.

Også i Danmark forventes det, at coronapandemien blusser op igen inden længe.

»Målet er at forberede os så godt og have så stærke våben, at befolkningen ikke behøver at tænke videre over det, fordi vi har styr på det,« sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i starten af juni.

Og med 'våben' mener han det system af test, vacciner, opbakning fra befolkningen, opsporing og gode behandlingsmuligheder, som allerede er bygget op.

I Norge krydser sundhedsmyndighederne fingre for, at den forventede smittestigning til efteråret ikke ender med at belaste sundhedsvæsenet.

»Vi tror, der vil komme en smittestigning til efteråret, hvor folk er i tættere kontakt med hinanden. Så vi er meget usikre på, hvor stor den bølge bliver, og hvilke konsekvenser den får. Vi håber, at et tilbud om en opfriskningsdosis (fjerde stik, red.) til dem over 65 år vil føre til få indlæggelser på sygehusene i løbet af efteråret. Det er meget vigtigt, at vi lykkes med det,« siger Espen Rostrup Nakstad.

Præcis som her i Danmark er BA.5 den dominerende coronavariant i Norge netop nu.

Statens Serum Institut oplyste torsdag, at der har været et lille fald i antallet af nysmittede i uge 31 sammenlignet med ugen før.

Incidenstallet er nu 175. Det hører dog med til historien, at langt færre lader sig teste nu, end tidligere i pandemien, så der kan være tale om et mørketal af smittede danskere, som ikke har ladet sig teste.