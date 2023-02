Lyt til artiklen

Hidtil har de russiske studerende kunnet fortsætte deres studier, mens flere af deres jævnaldrende landsmænd har været i krig i Ukraine.

Noget tyder på, at det snart er slut.

I hvert fald for de studerende i Sibirien.

Ifølge efterretninger fra det ukrainske forsvarsministerium kan russiske studerende på de videregående uddannelser nemlig meget snart være på vej til fronten i Ukraine.

En del russiske studerende står angiveligt overfor at skulle gøre krigstjeneste i Ukraine. På billedet ses russiske værnepligtige, som har været ved fronten. (Arkivfoto) Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO Vis mere En del russiske studerende står angiveligt overfor at skulle gøre krigstjeneste i Ukraine. På billedet ses russiske værnepligtige, som har været ved fronten. (Arkivfoto) Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Ukrainske medier citerer kilder i landets efterretningstjeneste for oplysninger om, at de russiske myndigheder lige nu forbereder sig på at massemobilisere unge mænd fra en række akademiske uddannelser.

»Den Russiske Føderation træffer foranstaltninger for at sikre den næste mobiliseringsbølge. I øjeblikket opbygger de aktivt kapaciteter for at sikre massemobilisering af studerende fra videregående uddannelsesinstitutioner,« hedder det i en melding fra det ukrainske forsvars efterretningstjeneste, som er gengivet i Odessa Journal.

Og det lader til, at det især er studerende på uddannelser i Sibirien, der risikerer at skulle i krig.

I hvert fald går efterretningerne på, at ledelserne på Novosibirsk State Pedagogical, Tomsk Polytechnic og Tomsk State Pedagogical Universities – som ligger mellem 3.000 og 3.500 kilometer fra hovedstaden Moskva – har udstedt dokumenter, der forpligter dem til at sende et vist antal studerende og ansatte til såkaldte »notifikations-stationer.«

A new wave of mobilisation in Russia may affect full-time students in higher education institutions.



Source: Press service of Ukraine’s Defence Intelligence pic.twitter.com/XhSDXC8k4p — Ukrainian News24 (@UkrainianNews24) February 21, 2023

Planerne går ifølge de ukrainske kilder på at mobilisere grupper, der hidtil ikke har været underlagt mobilisering.

Ifølge avisen kan en sådan mobilisering finde sted uden yderligere juridiske tiltag, da den delvise mobilisering, som præsident Putin proklamerede i efteråret, endnu ikke er officielt afsluttet.

Der har længe været spekuleret i, hvorvidt Putin snart vil annoncere en anden runde af mobiliseringen for at kunne sende friske mænd til fronten.

Rusland har tidligere afvist, at man vil indlede en ny bølge af mobilisering.

Da Putin i september indkaldte 300.000 nye rekrutter, skabte det en del uro i landet.