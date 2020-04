Er den amerikanske Kennedy-familie forbandet, eller skal de bare lære at opføre sig som almindelige mennesker.

Da Maeve Kennedy Townsend McKean og hendes otteårige søn Gildeon i sidste uge druknede under en spontan kanotur, gik rygterne endnu en gang om den legendariske 'Kennedy-forbandelse'.

Men da undertegnede for nogle år siden interviewede den amerikanske Kennedy-ekspert David Brudney fra Boston, kunne sympatien for den ulykkeramte familie ligge på et meget lille sted.

»Alle Kennedy'erne tror, at de er udødelige. Gang på gang prøver de at sætte deres egne grænser for acceptabel opførsel - grænser, der ikke gælder for os andre.«

Maeve Kennedy Townsend McKean og hendes otte-årige søn Gildeon til højre. Foto: Privatfoto Vis mere Maeve Kennedy Townsend McKean og hendes otte-årige søn Gildeon til højre. Foto: Privatfoto

Dengang hentydede David Brudney blandt andet til Robert Kennedys søn, Michael Kennedy, der i 1997 døde, da han på ski og uden hjelm bragede ind i et træ under en bizar form for 'styrtløbsfodbold'.

Og ulykken, der kostede Maeve Kennedy Townsend McKean og lille Gildeon livet, var måske også en lille smule selvforskyldt.

Ifølge det lokale politi i Chesapeake Bay i staten Maryland havde Kennedy-familien igen gang i lidt strandfodbold. Bolden endte i vandet - Atlanterhavet - og uden redningsveste tog Robert Kennedys barnebarn, Maeve Kennedy Townsend McKean, sin otteårige søn med ud i kanoen for at hente bolden.

John F. Kennedy sammen med sin lille søn John F. Kennedy. Foto: EPA Vis mere John F. Kennedy sammen med sin lille søn John F. Kennedy. Foto: EPA

Da familien en halv time senere fandt den ubemandede kano med bunden i vejret, gik eftersøgningen i gang. Og et døgn senere fandt politiet ligene af både mor og søn.

»Kennedy-familien har altid levet livet fuldt ud - i femte gear. Om de er uforsigtige, ved jeg ikke. Men de lever intenst,« siger Kayla Epstein, der som reporter for avisen Washington Post har fulgt Kennedy-familien i to årtier.

Ingen vil selvfølgelig påstå, at John F. Kennedy eller hans bror Robert selv var skyld i deres død - de blev begge skudt og dræbt i henholdsvis 1963 og 1968.

Men da David Brudney i avisen Boston Globe dækkede Michael Kennedys ski-ulykke, lagde han ikke fingre imellem:

Præsidentens enke Jacqueline Kennedy sammen med sine børn. Foto: Abbie Rowe - EPA Vis mere Præsidentens enke Jacqueline Kennedy sammen med sine børn. Foto: Abbie Rowe - EPA

»Tænk, hvad der ville være sket, hvis 'normale' skigæster havde forsøgt sig med en omgang 'snefodbold', som familien dumdristigt risikerede livet med på den stejle og isbelagte skiløjpe. Alle andre ville være blevet anholdt,« skrev David Brudney.

Og Brudney fortsatte dengang listen over 'selvforskyldte ulykker' således: Da John Kennedy Jr. i 1999 tog sin kone Carolyn med sig i døden, efter han mistede herredømmet over sit privatfly og styrtede ned i Atlanterhavet. Michael Kennedys bror Davids heroinmisbrug, der slog ham ihjel i 1984. Og Ted Kennedy, der i 1969 efter en fest kørte ud over en bro ved Chappaquiddick Island i staten Massachusetts og således dræbte sin hemmelige elskerinde, Mary Jo Kopechne.

Her er en oversigt over nogle af Kennedy-tragedierne, selvforskyldt eller forbandet.

JOHN F. KENNEDY (46).

Præsident Kennedy i 1962. Foto: Robert Knudsen - EPA Vis mere Præsident Kennedy i 1962. Foto: Robert Knudsen - EPA

I åben bil på vej igennem Dallas i Texas blev præsident John F. Kennedy skudt og dræbt i 1963.

ROBERT KENNEDY (42)

John F. Kennedys lillebror og justitsminister var godt på vej til at blive USA's næste præsident, da han på Ambassador Hotel i Los Angeles blev skudt og dræbt i 1968.

MICHAEL KENNEDY (39)

Her bisættes Michael Kennedy efter en skiulykke. Foto: JOHN MOTTERN - Reuters Vis mere Her bisættes Michael Kennedy efter en skiulykke. Foto: JOHN MOTTERN - Reuters

Sammen med nogle venner og familiemedlemmer spillede Robert Kennedys søn en dødsensfarlig blanding af fodbold og styrtløb, da han på en skiløjpe bragede ind i et træ og døde. 1997.

JOHN F. KENNEDY JR. (38)

Blomster og billeder efter John F. Kennedy Jr. og Carolyn Bessette Kennedys død. Vis mere Blomster og billeder efter John F. Kennedy Jr. og Carolyn Bessette Kennedys død.

På vej til familiefest på Martha's Vineyard mistede John F. Kennedys søn herredømmet over sit privatfly. Ulykken kostede også hustruen Carolyn og dennes søster, Lauren Bassette, livet. Året var 1999.

JOE KENNEDY (44) og KATHLEEN KENNEDY (28)

Familiefoto fra 1938 fra venstre: Kathleen, Joseph, Edward, Rose, Patricia, Jean og Robert. Foto: AFP Vis mere Familiefoto fra 1938 fra venstre: Kathleen, Joseph, Edward, Rose, Patricia, Jean og Robert. Foto: AFP

I 1944 døde præsident John F. Kennedys ældste bror ved et flystyrt. Fire år senere døde søsteren Kathleen også, da familiens privatflyv styrtede ned.

SAOIRSE KENNEDY HILL (22)

Familien samles til Saoirse Kennedys begravelse. Foto: POOL - Reuters Vis mere Familien samles til Saoirse Kennedys begravelse. Foto: POOL - Reuters

Under et ophold på Kennedy-familiens samlingssted Hyannis Port i Massachusetts døde Robert Kennedys barnebarn af en overdosis i 2019.

ROSEMARY KENNEDY (86)

Som 21-årig fik John F. Kennedys 'langsomme' søster foretaget et nyt kirurgisk indgreb kaldet 'det hvide snit'. Hun blev aldrig helt sig selv igen.

PATRICK KENNEDY (0)

President John F. Kennedy celebrates Christmas with his family at the residence of C. Michael Paul in Palm Beach, Florida, U.S., December 25, 1962. Caroline Kennedy (L to R), Gustavo Paredes, First Lady Jacqueline Kennedy, holding her nephew Anthony Radziwill; John F. Kennedy, Jr.; President Kennedy; Prince Stanislaus Radziwill of Poland; Princess Lee Radziwill (Mrs. KennedyÕs sister), holding her daughter and Anna Christina Radziwill. Courtesy Cecil Stoughton/JFK Library/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. Foto: HANDOUT Vis mere President John F. Kennedy celebrates Christmas with his family at the residence of C. Michael Paul in Palm Beach, Florida, U.S., December 25, 1962. Caroline Kennedy (L to R), Gustavo Paredes, First Lady Jacqueline Kennedy, holding her nephew Anthony Radziwill; John F. Kennedy, Jr.; President Kennedy; Prince Stanislaus Radziwill of Poland; Princess Lee Radziwill (Mrs. KennedyÕs sister), holding her daughter and Anna Christina Radziwill. Courtesy Cecil Stoughton/JFK Library/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. Foto: HANDOUT

John F. Kennedy og Jacqueline Kennedys tredje barn blev kun to dage gammel, da han døde i 1963.