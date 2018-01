I årevis mishandlede og torturerede de angiveligt deres 13 børn, som de holdt indespærret i deres hus. Nu hævder Turpin-parrets pårørende, at forældrene også havde bizarre seksuelle tilbøjeligheder, og at moderen selv blev misbrugt som barn.

Historien om familien med de 13 børn i Perris, Californien, bliver mere og mere bizar og rædsom.

I sidste uge rystede nyheden om ægteparret med de mange børn det meste af verden, da det kom frem, hvordan de blandt andet havde bundet børnene til deres senge og nægtet dem mad.

Pårørende fortæller, at Louise og David Turpin drømte om at få deres eget reality-show og bliver rige og berømte og på den måde klare sig ud af deres økonomiske problemer. I stedet blev de berygtede over hele verden, og de ender sandsynligvis deres dage bag tremmer.

I hvert fald, hvis de kendes skyldige i de 75 anklager, som er blevet rejst mod dem, siden deres 17-årige datter flygtede fra hjemmet og slog alarm.

49-årige Louise Turpin er anklaget for 37 tilfælde, mens hendes otte år ældre mand, David, tegner sig for 38 anklagepunkter.

De er begge anklaget for 12 tilfælde af tortur. 12 tilfælde af ufrivillig indespærring, syv tilfælde af at udnytte en 'afhængig voksen,' og seks tilfælde af børnemishandling. Derudover er faderen også anklaget for at have begået en 'uanstændig handling mod et barn under 14 år'. Det skulle dreje sig om en af hans døtre. De nægter sig begge skyldige i anklagerne.

Nu fortæller Louise Turpins søster, Teresa Robinette, til tv-programmet NBC i showet 'Megyn Kelly Today,' at hendes søster gik gennem en spirituel og seksuel vækkelse omkring sin 40 års fødselsdag. Oplevelser, som hun ifølge Robinette fortalte åbenhjertigt om i telefonsamtaler.

Ægteparret skulle angiveligt have mødt en fremmed mand på nettet, som Louise - på sin mands opfordring - havde erotiske møder med på et hotel. Ifølge Robinette var det David Turpin selv, der gav sin kone et lift til hotellet.

»Hvad der gør det endnu værre og endnu mere underligt er, at et år senere på nøjagtig samme dato, hvor hun havde gjort det (mødt den fremmede mand, red.), ringede hun til mig og syntes, det var sjovt, at David tog hende tilbage til det nøjagtig samme hotelværelse, den præcis samme seng, hvor hun havde haft sex med denne mand, så David kunne sove med hende i den samme seng,« fortalte søsteren.

Det skulle ifølge Teresa Robinette have fundet sted omkring 2009, da parret boede i Texas med deres børneflok, som allerede på det tidspunkt var ret stor. Søsteren fortæller i tv-programmet, at hun talte i telefon med Louise flere gange, og at søsteren virkede ivrig efter at fortælle om sine eskapader. Som børn var det nemlig Teresa, der var den 'vilde' af de to.

»Hun havde aldrig røget en cigaret eller drukket alkohol eller noget, og tæt på hendes 40 års fødselsdag eller deromkring, ringede hun til mig og fortalte, at hun syntes, det var sejt, at de havde droppet kirken, og at de ikke stolede på kirken mere. De eksperimenterede med forskellige religioner,« fortæller Robinette, som tilføjer, at det tilsyneladende var de store børn, som passede de små, mens forældrene udlevede deres seksuelle behov.

Søsteren fortæller, hvordan Louise ringede til hende, den første gang hun var fuld. Her fortalte hun blandt andet, at hun - på Davids opfordring - mødtes med en fremmed mand.

Tv-interviewet med søsteren tog en endnu vildere drejning, da Teresa Robinette til sidst brød sammen og fortalte, at både hun, Louise og deres mor blev seksuelt misbrugt af et familiemedlem, da de voksende op. Oplysninger, som i øvrigt bliver bekræftede af en tredje søster, Elizabeth Flores.

»Et meget, meget tæt familiemedlem, som vi skulle have.... elsket og stolet på, han misbrugte min mor og - misbrugte min mor seksuelt - og derefter mig og Louise, Elisabeth og et par af vores kusiner.«

Bliver Turpin-parret erklæret skyldige, risikerer de hver især helt op til 94 års fængsel.

Teresa Robinette har endnu ikke mødt sine nevøer og niecer efter, at de er sluppet fri af forældrenes fangenskab, men hun håber, at hun snart får mulighed for det. Søsteren og hendes mand har hun derimod helt slået hånden af - i programmet siger hun nemlig, at de er døde for hende.