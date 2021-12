Hans øjne var fulde af tårer. Faderen til den formodede skoleskyder, Ethan Crumbley, fra Michigan. Man kunne se ham mumle 'jeg elsker dig' til hans kone, under den første høring i retssalen tirsdag.

Parret skal være i fængsel, mens advokaterne vurderer de stakkevis af beviser, der er lagt frem. Det skriver New York Post.

James og Jennifer Crumbley kan se frem til hver fire anklager om ufrivilligt manddrab, i tillæg til deres søns fire drabsanklager. Kautionen på dem begge er 500.000 dollar (godt 3,3 millioner danske kroner).

Retsmødet er det første, siden de erklærede sig ikkeskyldige i anklagerne, under et virtuelt møde foran en dommer. Parret holdes indespærret hver for sig og er ikke i kontakt med deres 15-årige søn.

Anklagerne har dog stadig en masse arbejde at gøre, før de kan afgøre, om sagen kan fuldføres.

Anklageren fra Oakland har for eksempel 500 siders dokumenter og 40 GB data, hun har fået af forsvarsadvokaterne.

»Alene mængden af materiale er overvældende,« siger Karen McDonald. »Vi vil først være klar til de indledende retsmøder i februar,« sagde hun.

Der skal formentlig indkaldes 15 til 20 vidner.

De to forældre blev ført ind i retslokalet iført lænker. James Crumbley i sort fængselstøj og hans kone i rødbrunt.

Begge havde ansigtsmasker på, og de talte ikke. Dommeren var Julie Nicholson, som sagde, at det næste møde i sagen ville blive den 8. februar næste år.

Deres søn, den 15-årige Ethan Crumbley, er sigtet for fire drab, terrorisme og et angreb med det fortsæt at ville dræbe. Det skete den 30. november ved et masseskyderi på Oxford High School i Michigan.

Det kostede fire elever livet og sårede syv andre, før Crumbley blev anholdt.

Han blev beordret tilbageholdt i et fængsel for voksne ved fremstillingen sidste måned. Men hans advokater bad om at få ham overflyttet til et ungdomsfængsel i mandags.