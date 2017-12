Det amerikanske forældrepar Scott og Buckley Fricker fra staten Virginia havde advaret deres teenagerdatter. Hendes nye kæreste var livsfarlig nynazist. Nu er de blevet dræbt.

Tre dage før jul blev den 48-årige far og den 43-årige mor dræbt i deres eget hjem i byen Reston, Virginia. Flere familiemedlemmer har ifølge flere amerikanske medier - heriblandt NY Times - identificeret morderen som datterens 17-årige kæreste. Hans navn er endnu ikke blevet offentliggjort.

Op til sin død havde moderen efter sigende forsøgt at få datteren til at slå op med kæresten, hævder familiemedlemmer ifølge The Washington Post. Hun var angiveligt lykkedes i sit forehavende. Det skrev hun i en sms til en ven. Få timer efter fandt Scott Frickley og hans kone Buckley Kuhn-Frisker den 17-årige mand i datterens soveværelse, fortæller The Washington Post.

Familiemedlemmer hævder, at kæresten dræbte Scott og Buckley Fricker efter det uventede møde, der førte til et skænderi. Efter det skulle den uidentificerede 17-årige nynazist ifølge avisen have rettet pistolen imod sig selv og trykket på aftrækkeren. Alt sammen imens flere andre familiemedlemmer befandt sig i huset.

Den unge mand overlevede imidlertid skuddet, og blev efterfølgende indlagt i kritisk tilstand.

Allerede i oktober havde forældrene angiveligt mistanke til datterens nye kæreste. De videresendte derfor diverse email fra kæresten til dennes high school. Disse email indeholdt ifølge den lokale hjemmeside Wtop.com både nynazistiske og racistiske udtalelser. Men hverken skole eller politi, der også blev underrettet, reagerede tilsyneladende.

Da den nynazistiske teenager for tre måneder siden malede et kæmpehagekors i en lokal park, blev hans forældre desuden kontaktet. Men heller ikke dengang, blev der gjort noget ved sagen.

I løbet af det seneste år er flere nynazistiske bevægelser ifølge Washington Post blusset op i USA. Og USAs 45. præsident, Donald Trump ,fik massiv kritik, da han efter en stor nazi-demonstration i Charlottesville, Virginia, der førte til et dødsfald og 20 sårede, undlod at tage tilstrækkelig afstand fra den opblussende højreekstremistiske had-bevægelse.