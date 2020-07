Lucifer er ikke et navn, mange har oppe at vende, når det skal besluttes, hvad et kommende barn skal hedde.

Lige på nær Dan og Mandy Sheldon fra Storbritannien. Det var det eneste navn, de ville kalde deres nyfødte søn. Det skulle dog vise sig at blive en kamp at få lov til det.

Da de forsøgte at registrere navnet, fik de først at vide, at det var et frygteligt navn, og at det i andre lande var ulovligt at kalde sit barn Lucifer.

Familien blev fortalt, at deres søn ikke ville få et godt liv med det navn.

»Jeg forsøgte at forklare, at vi ikke er religiøse mennesker, og at Lucifer på græsk betyder 'lysbringer' og 'morgen',« siger Dan Sheldon.

Men efter en længere kamp med registreringsmyndighederne fik de dog alligevel lov til at navngive deres søn det navn, de havde drømt om.

Med et sammenbidt udtryk gav en kvinde dem den endelige tilladelse i hånden.

Lille Lucifer fik sit navn, som heldigvis for ham og familien ikke er ulovligt at navngive personer i Storbritannien.

Det er det dog i for eksempel New Zealand, hvor det blev gjort forbudt i 2013.