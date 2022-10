Lyt til artiklen

Den lille håndskrevne seddel er klistret fast på en buket blomster, som ligger foran huset.

Brevet er underskrevet 'Mum and Dad', og budskabet er hjerteskærende:

»Til vores elskede Leah. Vores værste anelser er blevet til virkelighed. Vi har savnet dig så meget i så lang tid.«

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem The Sun.

Leah Croucher’s parents leave heartbreaking note outside house where human remains foundhttps://t.co/i7V80cQecp pic.twitter.com/qg6GX0JIrm — The Sun (@TheSun) October 14, 2022

Det er mere end tre år siden, at Claire og John Croucher sidst så deres datter.

Leah Croucher var kun 19 år gammel, da hun en februardag i 2019 forsvandt på vej til arbejde i byen Milton Keynes cirka 80 kilometer nord for London.

I denne uge fik politiet så pludselig et tip, som fik dem til at se nærmere på en adresse i den mere fashionable del af byen.

Få dage efter stod det klart, at politiet ikke blot havde fundet flere af Leahs ejendele på stedet, men også dele af et lig.

Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Foto: ANDREW BOYERS

Retsmedicinerne har endnu ikke endeligt bekræftet, at det ER Leah, de har fundet, men alle regner med det.

Det fremgår da også helt tydeligt af forældrenes besked, at de forbereder sig på det værste:

»Fremtiden tegner så sort, nu hvor vi ved, at vi aldrig vil se dig smile eller høre din latter igen.«

Med til historien hører, at Daily Mail torsdag kunne afsløre, at en pædofilidømt mand tidligere har huseret på adressen. Det er dog ikke endeligt bekræftet, at han har forbindelse til sagen.

Politiet foran huset i Milton Keynes nord for London, hvor man mener at have fundet Leah Crouchers lig. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Politiet foran huset i Milton Keynes nord for London, hvor man mener at have fundet Leah Crouchers lig. Foto: ANDREW BOYERS

Ifølge naboerne har huset stået tomt gennem længere tid.

Også Leahs bedsteforældre har besøgt gerningsstedet og lagt et brev, hvor de lover deres forsvundne barnebarn, at de aldrig vil stoppe med at søge svar.