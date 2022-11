Lyt til artiklen

Det, der skulle have været en hyggelig tur til vandet for familie Otero Fernández, udviklede sig til et mareridt.

Den kun otteårige Julio Otero Fernández svømmede rundt i vandkanten, da en krokodille pludselig angreb drengen, og trak ham ned under vandet.

Magtesløse kunne forældrene Don Julio Otero og Margini Fernández Flores se deres søn blive taget med af det store dyr.

Det skriver nyhedsbureauet Jam Press ifølge Dagbladet.

Ulykken fandt sted i Matina-floden, som ikke ligger langt væk fra familiens hjem i Limón i Costa Rica.

Dette vil dog ikke være familiens hjem meget længere, for de vil nu flytte til Nicaragua for at komme væk fra minderne om det tragiske dødsfald.

»Det er umuligt at blive boende her. I hvert hjørne af vores hus, finder vi noget, der minder os om Julio, og det er enormt smertefuldt,« forklarer Margini Fernández Flores.

Forældrene kommer også med en bøn til myndighederne om, at de vil finde krokodillen, der tog deres søn.

Dette er myndigheder i gang med, men kraftigt regn i området, som har gjort eftersøgningen sværere.

Familien håber også, at myndighederne vil gøre mere for at forhindre, at noget lignende vil ske for andre familier.

»Så længe der her dyr er fredede, kan de angribe andre mennesker, og sandheden er, at det er skræmmende, at det kan ske igen,« siger Margini Fernández Flores.