Fotoredigering af årsbogsportrætterne på Bartram Trail High School i Florida vækker stor opsigt blandt elever og deres forældre.

80 kvindelige elever er blevet censureret for ikke at leve op til skolens retningslinjer for påklædning. I de fleste tilfælde er der tale om, at elevernes kavalergange er blevet dækket til i en efterredigering.

Afsløringen af elevernes årsbogsportrætter er en stor begivenhed for mange high school-elever, men mange elever tabte altså kæben, da de slog op på deres billede.

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor de har printet årsbogen sådan. Så bladrede jeg igennem bogen og så flere piger, der havde fået deres bryst efterredigeret, siger førsteårseleven Riley O'Keefe ifølge CNN.

15-årige 'Brooke' er en af de censurerede piger. Foto: CNN. Vis mere 15-årige 'Brooke' er en af de censurerede piger. Foto: CNN.

Hun viste det efterfølgende til sin mor, der blev rasende. Retningslinjerne siger, at elevernes påklædning skal være 'beskeden og ikke være afslørende eller distraherende'. Regelsættet er diskriminerende ifølge Riley O'Keefes mor Stephanie Fabre.

»Det her kommer i kølvandet på en meget større problematik om kønsdiskrimination. De her piger bliver udstillet og seksualiseret for at blive fortalt, at deres tøj er forkert, siger Stephanie Fabre til CNN.

Hun er en af en lang række forældre, der kalder retningslinjerne for forældede og nu vil have dem ændret.

Et af forældrenes hovedargumenter er den bagende varme, der er i staten Florida det meste af året.

Flere af eleverne render angiveligt rundt med store hættetrøjer året rundt af frygt for at blive 'body shamet', og det vil man nu til livs.

Der er nu blevet nedsat et udvalg, der skal diskutere ny retningslinjer for skolen.