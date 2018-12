Efter angreb i Strasbourg blev den afdøde mistænktes forældre og to af hans brødre anholdt. De er nu løsladt.

Fire personer, der er i familie med den afdøde formodede gerningsmand fra tirsdagens angreb i Strasbourg, er blevet løsladt.

Det oplyser anklageren i Paris.

Der er tale om den 29-årige hovedmistænkte Cherif Chekatts forældre samt to af hans brødre, oplyser anklageren. De blev anholdt torsdag.

Yderligere tre personer, der var tæt knyttet til Chekatt, blev også anholdt torsdag. De er fortsat i politiets varetægt.

Chekatt menes at stå bag angrebet tirsdag aften i Strasbourg. Angrebet kostede fire mennesker livet og sårede adskillige andre.

Han var i to døgn eftersøgt af store politistyrker. Torsdag aften sluttede menneskejagten, da han blev spottet i bydelen Neudorf i Strasbourg. Han blev efterfølgende dræbt i en skudveksling med politifolk.

Mere end 700 politifolk deltog i jagten på den 29-årige.

Tirsdagens angreb skete nær byens julemarked. Her skal Chekatt have udført angrebet væbnet med et skydevåben og en kniv.

Islamisk Stat har på Twitter taget skylden for angrebet. Her hedder det, at det var en af organisationens "soldater", der stod bag.

Men Frankrigs indenrigsminister, Christophe Castaner, kalder det for en "opportunistisk" og løgnagtig påstand.

Den afdøde hovedmistænkte var dømt 27 gange. Første dom faldt, da han var 13 år, og de kriminelle handlinger rummede alt fra tyveri til vold.

Han var både dømt i Frankrig, Tyskland, Schweiz og Luxembourg.

Chekatt blev tilføjet til en liste over mulige ekstremister, da han sad fængslet i Frankrig i 2015. Begrundelsen var, at han "praktiserede en radikal form for religion".

- Han er en person, som desværre i lang tid har været kendt for kriminalitet, sagde indenrigsminister Christophe Castaner onsdag.

/ritzau/AFP