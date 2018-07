Forældrene til et af de børn, der blev dræbt i Sandy Hook-skoleskyderiet i 2012, bønfalder i et åbent brev Mark Zuckerberg om at skride til handling mod de konspirationsteoretikere, der i årevis har forfulgt og chikaneret deres sørgende familie.

‘Vores familie er i fare som et direkte resultat af de hundredtusindvis af mennesker, som ser og tror på de løgne og hadefulde ytringer, som du har besluttet skal beskyttes,’ skriver Leonard Pozner og Veronique De La Rosa i et åbent brev til Facebook-grundlæggeren Mark Zuckerberg, som er blevet udgivet i den britiske avis The Guardian.

Den 14. December 2012 blev deres 6-årige søn, Noah Pozner, det yngste offer for skoleskyderiet på Sandy Hook grundskole i Connecticut, USA, hvor i alt 20 børn i alderen seks til syv år og seks af skolens ansatte blev dræbt.

Noah Pozner blev bare seks år gammel. Foto: Handout

Dagen står soleklart i Leonard Pozner hukommelse. Noah, der var fyldt seks år blot tre uger forinden, havde været svær at få ud af sengen den morgen, men hans humør vendte, da han sammen med sin tvillingesøster Arielle og storesøster Sophia fik lov til at høre yndlingssangen ‘Gangnam Style’ i bilen på vej til skole.

»Jeg elsker dig. Hav en god dag,« råbte Leonard Pozner til sin søn, da han satte ham af på skolens parkeringsplads.

Det blev de sidste ord, han nogensinde sagde til ham. Blot en halv time efter, blev Noah Pozner dræbt.

Politibetjente evakuerer skolebørn under Sandy Hook massakren den 14. december 2012. Foto: SHANNON HICKS / NEWTOWN BEE / HA

Konspirationsteorier

Allerede få dage efter den grusomme skolemassakre, hvor størstedelen af USA og resten af verdenen fortsat var i chok, begyndte konspirationsteorier at sprede sig på de sociale medier. I dag - næsten seks år senere - er der fortsat mange, som nægter at tro, at massakren nogensinde har fundet sted.

I stedet mener de, at Sandy Hook-skoleskyderiet blev iscenesat af skuespillere, og at børnene aldrig har eksisteret. De er overbeviste om, at det er tale om en nøje planlagt forestilling, som blev konstrueret af Obama og den daværende regering i et forsøg på at samle opbakning til en strammere våbenlovgivning.

12 af de børn, der blev dræbt Sandy Hook-skoleskyderiet. Foto: HANDOUT

De mest ekstreme konspirationsteoretikere har siden massakren chikaneret de efterladte både på nettet og i den virkelige verden i et forsøg på at få dem til at stoppe deres ‘falske sorg’.

‘Vi har været udsat for online, telefonisk og personlig chikane, misbrug og dødstrusler. Faktisk blev en af vores chikanører idømt en fængselsstraf for troværdige dødstrusler, som hun indrømmede i retten, at hun havde ytret, fordi hun troede på det indhold, som bliver skabt af konspirationsteoretikere i online-grupper,’ skriver Noah Pozners forældre i det åbne brev til Mark Zuckerberg.

Veronique De La Rosa ved hendes søns begravelse den 17. december 2012. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Vil have beskyttelse

Facebook-grundlæggeren vækkede forargelse, da han for nyligt i et interview med teknologi-websitet Recode gav udtryk for, at grupper af konspirationsteoretikere, der benægter tragedier og massakrer som eksempelvis holocaust og Sandy Hook, skal have lov til at skrive om det i Facebook-grupper.

»Hvad vi gør er, at vi siger: ‘Okay, du har din side, og hvis du ikke opfordrer til eller arrangerer at skade eller angribe nogen, så må du lægge indhold op. Selv hvis folk måske er uenige eller finder det stødende,« sagde han i interviewet.

Det svar falder dog ikke i god jord hos Veronique De La Rosa og Leonard Pozner.

Vi er skuffede over dine seneste udtalelser, hvor du støtter et tilflugtssted for folk, der benægter holocaust, og hadske grupper, der chikanerer ofre for tragedie. Leonard Pozner og Veronique De La Rosa

De vil have Mark Zuckerberg til skabe mere tryghed på Facebook for ofre og efterladte efter massakrer og andre tragedier ved at behandle dem som en beskyttet gruppe, som det er imod det sociale medies politik at chikanere.

Mener du også, at der burde skabes mere tryghed for ofre og efterladte for massakrer og andre tragedier på Facebook?

Det er desuden deres håb, at personer som dem selv kan få direkte kontakt til en Facebook-medarbejder, som med det samme kan fjerne hadefulde og chikanerende opslag og kommentarer, der omhandler dem eller deres familie.

26 træ-engle er sat op ude foran Sandy Hook Elementary School for at mindes ofrene. Foto: REUTERS/Joshua Lott

'Vores søn Noah har ikke længere en stemme, og han vil aldrig få lov til at leve sit liv. Vi mærker hans fravær hver eneste dag, men vi er hverken i stand til at sørge over tabet af vores baby eller komme videre i livet, fordi du, den velsagtens mest magtfulde mand på planeten, anser de angreb, vi bliver udsat for, som værende ubetydelige. Fordi du mener, at det er for besværligt at fjerne truslerne, og at vores liv er mindre vigtige end det at skabe et sikkert tilflugtssted for had,' slutter Veronique De La Rosa og Leonard Pozner brevet.