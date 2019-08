Hun var 19 måneder gammel, men lignede et barn på bare tre måneder. Og hun havde ingen tænder.

Men begge forældre til en nu 20 måneder gammel baby slap for fængselsstraffe, selv om de lod deres babydatter blive alvorligt underernæret af at være på en vegansk diæt.

Den australske mand og kvinde på henholdsvis 35 og 33 år blev sigtet, efter at deres datter fik et anfald og blev indlagt på hospitalet i Sydney i marts sidste år.

Ifølge den australske tv-station ABC News fik den lille pige i de første 19 måneder af livet udelukkende en vegansk diæt.

Hun udviklede engelsk syge, dvs. en sygdom som påvirker opbygningen af ben i børn, sagde dommeren.

Forældrene, som havde to børn mere, gav den nyeste baby havre med olivenolie, rismælk, grøntsager, ris, kartofler og tofu.

I december 2018 erkendte de deres fejl og erklærede sig skyldige i ikke at give deres barn nok føde. Deres navne kan ikke oplyses af legale årsager.

Medicinske undersøgelser viste, at hun havde alvorlige mangler, ligesom hendes knogler blev brudt ned. De var faktisk ikke blevet udviklet, siden hun blev født, sagde lægerne.

Forældrene græd begge i retten, da dommer Sarah Huggett beskrev babyens situation. Det var resultatet af en helt uegnet diæt.

»Det er ansvaret for alle forældre, at deres barn får den rigtige føde. En kost, der er balanceret, og som opfylder betingelserne for at sikre en optimal vækst,« sagde Sarah Huggett.

Hun gav dem besked på at tage et 18 måneders intensivt kursus og levere 300 timers samfundstjeneste. Maksimumstraffen var på fem års fængsel.

Kvinden, som har taget sig af babyen, siden hun var 19 måneder gammel, fortalte retten, at den lille pige lignede et barn på bare tre måneder. Hun vejede 4,89 kg og havde ingen tænder.

Selv om kvinden siger, at babyen er blevet mere aktiv og leger, så er hendes højde og vægt fortsat alt for små.

»Når hun møder nye mennesker, så spørger de, hvor gammel hun er, og bliver chokerede,« fortæller hun.

En psykriater trode ikke, at moderens manglende omsorg for barnet skete på grund af en depression. Men en doktor troede på, at hun viste symptomer, der var i overensstemmelse med en stor depression.

Dommer Huggett accepterede, at kvinden havde en depression, der gjorde det svært for hende at være ansvarlig.

Babyen, som i mellemtiden er blevet en lille pige, bliver taget hånd om af familiemedlemmer, og begge forældre har – under opsyn – lov til at se alle tre børn.