Det er 35 år siden af et engelsk forældrepar oplevede en enhver forælders mareridt.

Deres dengang 15-årige søn Lee Boxell kom aldrig hjem efter han om eftermiddagen den 10. september omkring kl. 13 sammen med en ven var taget ind for at købe ind i Sutton i det sydlige London.

Lee Boxell blev sidste gang set i byen omkring kl. 14 samme dage.

Siden har ingen set ham.

Det får nu hans forældre, Peter and Christine Boxell, til at komme med en appel til offentligheden om at henvende sig til politiet, hvis man ved det mindste om, hvad der kan være sket med deres søn.

Parret har også udlovet en dusør på £20,000, hvilket svarer til omkring 174.000 danske kroner.

Det skriver SkyNews.

Forældrene regner ikke med, at Lee Boxell stadig er i live, men beder i stedet om hjælp til at finde spor, der kan lede frem til de efterladte jordiske rester af deres søn.

»Vi håber stadig på det, så min hustru og jeg selv kan sige farvel til vores elskede søn før det er for sent, for vi er sidst i 70erne begge,« siger Peter Boxell i parrets appel til offentligheden.

Det lokale politi siger til SkyNews, at man ikke har nogen endegyldige beviser på, at Lee Boxell er blevet dræbt, men at de betragter det som det mest sandsynlige siden ingen har set eller hørt fra ham i 35 år.

I 2014 blev tre mænd anholdt på grund af mistanke om mord, men de tre blev senere løsladt.