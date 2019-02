13 børn levede under forfærdelige forhold i et isoleret hjem i Californien. Nu har forældrene erkendt tortur.

En mor og en far fra Californien, der blandt andet lænkede flere af deres 13 børn fast til senge og sultede dem, har fredag erklæret sig skyldige i tortur og andre former for misbrug af børnene.

Sagen er flere steder blevet døbt "house of horrors" ("rædslernes hus", red.).

David og Louise Turpin erklærede sig skyldige i 14 tiltalepunkter, der inkluderer misbrug af mindreårige og voksne børn og frihedsberøvelse.

Ifølge nyhedsbureauet AFP erklærede det californiske par sig skyldigt i at have tortureret 12 af deres 13 børn.

Strafudmålingen ventes den 19. april senere i år.

Parret blev anholdt tilbage i januar 2018, da dets 17-årige datter ringede til politiet efter at være flygtet fra familiens hjem sydøst for Los Angeles.

Børnene, der var mellem to og 29 år gamle på daværende tidspunkt, var voldsomt undervægtige og havde ikke været i bad i månedsvis. Hjemmet lugtede voldsomt af menneskelige efterladenskaber.

Ifølge efterforskerne var flere af børnene stoppet med at vokse. Børnene beskrev også, hvordan de var blevet slået, sultet og sat ind i bure.

Børnene levede så isoleret i deres hjem, at nogle af dem end ikke var klar over politiets rolle, da det dukkede op hos dem.

To piger på 11 og 14 år var blevet løsladt fra deres lænker, kort før politiet ankom til hjemmet. En 22-årig søn var dog fortsat lænket.

Den unge mand sagde til en politibetjent, at han og hans søskende var mistænkt for at stjæle mad og for at være respektløse.

Tidligere var han blevet bundet med reb, men da han lærte at vriste sig fri fra dem, var forældrene gået over til mere kraftige lænker. Dem var han blevet lagt i flere gange i en periode på seks år.

Det er tidligere kommet frem, at familien ikke før anholdelsen i 2018 var i politiets eller myndighedernes søgelys.

/ritzau/AP