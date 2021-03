Et amerikansk forældrepar fik et chok, da de opdagede, hvad der var inden i den bamse, de havde købt til deres datter i en genbrugsbutik.

Vi har alle sammen hørt historierne om ham, der købte en kuffert hos en marskandiser og opdagede, at den var fyldt med pengesedler i bunden.

Eller hvad med den om kvinden, der på et loppemarked købte et værdiløst maleri, som viste sig at være en ukendt van Gogh til en værdi af millioner af kroner?

Det var dog en køb-brugtoverraskelse af en helt anden kaliber, en familie fra Arizona havde forleden.

Parents purchased a glow worm at a thrift store in El Mirage for their daughter and found a sandwich bag with over 5,000 pills believed to be fentanyl inside. They called #phoenixpolice and gave the dangerous drugs to officers. Remember to inspect all opened and used items. pic.twitter.com/hRLEuZpXfS — Phoenix Police (@PhoenixPolice) February 21, 2021

I en genbrugsbutik i byen El Mirage købt de sidste weekend en bamse af mærket Glo Worm til deres datter.

Da de kom hjem og ville vaske den, opdagede de, at bamsen var fyldt med narko.

Inden i den populære dukke var der nærmere bestemt en pose med omkring 5.000 piller af det farlige stof Fentanyl, skriver NBC News.

Fentanyl er et syntetisk opioid i familie med heroin, og det er ifølge tv-stationen hundrede gange stærkere end morfin.

Det var disse piller, der blev fundet inden i en bamse. Foto: Politiet Vis mere Det var disse piller, der blev fundet inden i en bamse. Foto: Politiet

Stoffet bliver brugt til smertebehandlingen af kroniske patienter, og det kaldes populært for 'dødsstoffet'.

Da forældrene så de mange piller, meldte de straks sagen til politiet, og de mange farlige piller er nu i ordensmagtens varetægt.

Episoden får nu politiet i Phoneix til at advare andre forældre om altid at tjekke brugt legetøj, inden de giver det til deres børn.

»Jeg er meget glad for, at disse forældre tænkte hurtigt og straks ringede til politiet,« siger politibetjent Mercedes Fortune til CNN.

Hun tilføjer, at pillerne kan være livsfarlige.

»Hver eneste af disse piller kan dræbe et eller to mennesker,« siger hun.

Det er indtil videre en gåde, hvordan bamsen med det farlige indhold endte i genbrugsbutikken.