24 rørbomber. 23 knive. Adskillige håndvåben, rifler og bøger om massemord, terrorisme og bombefremstilling.

27-årige amerikanske Michelle Kolts forældre troede ikke deres egne øjne, da de torsdag i sidste uge kiggede deres datters værelse efter i sømmene.

I stedet for make-up, dagbøger og modeblade fandt de et større lager af våben og materiale til at fremstille bomber.

Ifølge tv-stationen ABC News var det forældrene selv, der alarmerede politiet.

Disse rørbomber var blandt det større arsenal af våben, politiet fandt hjemme hos en 27-årig amerikansk kvinde fra Florida.

»Hvis disse bomber bliver brugt, vil de kunne forårsage katastrofale skader for hundrede ja måske tusinde af mennesker,« sagde politichef Chad Chrionister på et pressemøde.

Ifølge politiet var det lige præcis, hvad den unge kvinde havde tænkt sig.

Det værste ved bomberne var, at mange af dem indeholdt søm eller metalkugler eller begge dele.

»Hun fremstillede anordningerne, og hun planlagde at bruge dem til at skade andre mennesker,« sagde han.

Familiens stue med de mange våben kort efter anholdelsen af den 27-årige kvinde. Foto: Hillsborough County Sheriffs Office

Michelle Kolt blev anholdt torsdag uden dramatik.

Politichefen kalder forældrene for helte, fordi de meldte sagen til politiet.

Havde forældrene ikke haft modet til at gå til politiet, tør sheriffen ikke spå om, hvor mange menneskeliv, der kunne være gået tabt.

Tilbage i sommeren 2018 blev politiet første gang opmærksom på den unge kvinde og hendes særegne fritidsinteresse. Dengang var det et online forlag, der slog alarm, fordi det var bekymret over, at kvinden bestilte så mange bøger med ekstreme manifester og 'bombe-kogebøger.'