Det var en iskold beslutning, da et forældrepar efterlod deres toårige søn.

De gjorde det nemlig i en bil. I minusgrader. Og nu er de arresteret.

Det amerikanske forældrepar Katelynn Brent og Cory Ahern havde ikke tid til at tage sig af deres toårige søn, da de skulle deltage i et skiløb på Killington Resort i Vermont i USA.

Tydeligvis ikke.

De efterlod nemlig drengen siddende frysende i deres bil.

Det skriver The Independent.

Hændelsen fandt sted 8. februar, og politiet skriver i en pressemeddelelse, at de modtog henvendelser fra folk, der var bekymret, fordi de havde set den lille dreng sidde alene i bilen.

'Vi blev kaldt til en ukendt parkeringsplads efter en melding om, at et barn var blevet forladt og uden opsyn i et køretøj, mens forældrene angiveligt stod på ski,' skrev politiet ifølge The Independent.

Men det var først, da begge forældre var tilbage i bilen, at politiet stoppede dem. Og her ringede flere alarmklokker.

Faderen, der sad bag rattet, var nemlig påvirket af alkohol og sigtes derfor både for omsorgssvigt og den påvirkede tilstand.

Med hjælp fra Killington Resort-ledelsen fandt politiet desuden ud af, at begge forældre har indrømmet, at de ved flere lejligheder har efterladt deres barn alene i køretøjet for at stå på ski.

Retssagen mod forældrene afholdes 28. februar i Killington.