I 2016 blev den 21-årige amerikaner, Otto Warnbier i Nordkorea idømt 15 års hård straffearbejde for at have forsøgt at sjæle en propaganda-plakat fra sit hotelværelse i hovedstaden Pyongyang.

Da Otto Warmbier 17 måneder senere blev sendt hjem til USA, var han blind, døv og delvist lammet - 'vågent koma'. Og en uge efter hjemkomsten døde den 22-årige amerikaner i sine forældres arme.

Dengang var forældrene Fred og Cindy Warmbier dybt taknemmelig for præsident Trumps hjælp til at få sønnen hjem fra det umenneskelige nordkoreanske fængsel.

Men i dag er forholdet imellem Warmbier-familien og USAs 45. præsident blev iskoldt.

Otto Warmbier blev holdt som fange i Nordkorea i 17 måneder. Hans forbrydelse: forsøg på at stjæle en nordkoreansk propaganda-plakat. Den 22-årige skoleelev blev sendt hjem til USA i 'vågent koma' (samt blind og døv) og han døde en uge efter hjemkomsten. »Kim Jong-Un kendte intet til sagen. Nordkorea er et stort land,« fastholder Donald Trump. Foto: kcna - AFP

Efter sit forfejlede topmøde med den nordkoreanske leder i Hanoi, Vietnam, frakendte Trump således Kim Jong-Un enhver skyld i den unge Warnbiers død.

»Der var mange grimme ting, der skete for Otto Warmbier. Men Kim Jong-un vidste ikke, hvad der foregik. Han fik det at vide senere. Men der er jo mange fængsler og mange mennesker. Nordkorea er et stort land. Og jeg tror på Kim, når han siger, at det gør ham virkelig ondt.«

Både FBI og samtlige amerikanske og internationale eksperter er forlængst blevet enige om, at Kim Jong-Un ikke alene kendte alt til sagen imod Otto Warmbier. Det var også Jong-Un, der beordrede den tortur, der angiveligt førte til Warmbiers smartefulde død.

Og i en pressemeddelelse fredag udtrykker Fred og Cindy Warmbier deres skuffelse over præsident Trumps 'benådning' af Kim Jong-Un.

Cindy og Fred Warmbier er (modsat Trump) overbevist om, at Kim Jong-Un er ansvarlig for deres søn Otto's død. Foto: Shannon Stapleton - Reuters

»Kim Jong-Un og hans ondskabsfulde regime er ansvarlige for vores søn, Ottos død. Kim Jong-Un og hans ondskabsfulde regine står bag ufattelig brutalitet og umenneskelig opførsel. Og ingen undskyldninger eller overvældende ros kan ændre dét faktum.«

Donald Trump har endnu ikke reageret på Fred og Cindy Warmbiers udtalelse. Men det er ikke første gang, den amerikanske præsident har valgt at tro på diktatoriske internationale ledere som Vladimir Putin og den saudiarabiske kronprins, Muhammad bin Salman fremfor sine egne efterretningstjenester som C.I.A. og F.B.I..